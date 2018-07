«Las personas refugiadas no son el problema, el problema es la guerra» Patricia Sierra, profesora y cooperante extremeña. :: jorge rey Tras visitar varios campos de refugiados, lo que ha cambiado su forma de afrontar la vida, Patricia Sierra, se adentra en el Sáhara y alerta de la falta de ayuda políticaPatricia Sierra Cooperante JUDITH J. BOLÉ CÁCERES. Lunes, 23 julio 2018, 08:05

Su sueño este verano es llevar un parque infantil a los campos de refugiados del Sáhara para que los niños puedan jugar. Patricia Sierra es ya una veterana en cooperación internacional, sobre todo en lo referente a campos de refugiados. Esta profesora compagina sus clases en Cañaveral con breves estancias allí donde toda ayuda es poca.

-¿Por qué decidió ir a ayudar a refugiados?

-Siempre he empatizado mucho con los mas desfavorecidos. Al final, cuando eres mayor y tienes tiempo libre y ninguna carga, decides dar un paso adelante. Ver noticias y demás, sobre todo la problemática de la guerra de Siria, fue lo que me llevó a hacer esto.

«Si no hay voluntad política, nos encontramos ante una barrera más, la más grande»

-¿Cómo fue su primera experiencia?

-Mi primera experiencia fue en Grecia en un campo de refugiados sirios. Fue hace dos años en el campo de Termópilas. Me fui sola, sin asociación que me respaldara. Contacté con varias personas a través de las redes sociales y formamos grupos. Estuve un mes y pico. Éramos unas 25 personas, todas españolas. Se formó algo muy bonito, como un pueblo en el que todos colaborábamos. Vivíamos en las mismas condiciones que ellos. Al final, creas unos lazos de unión. Tengo contactos con muchísimos de ellos, con voluntarios y con refugiados.

-¿Le afectó la experiencia?

-Fue muy buena y gratificante, pero sí que fue psicológicamente un poco chocante. Algunos voluntarios que estaban allí no podían con la situación. Recuerdo a una fotógrafa que lloraba por las esquinas. Vienen con muchos trastornos y estrés postraumático. Físicamente no les notas nada, pero sí notas esas miradas perdidas. En la mayoría de los casos habían perdido familiares y muchos habían sido violados. Empatizar con toda esa pena y desgracia te cala dentro del alma. Se te quiebra un poco todo porque no sabes cómo aliviarlos. A mí, en vez de hacer que me viniera abajo, me llevó hacia arriba y por eso continué.

-¿En qué otros lugares ha estado?

-En Navidades me fui a Atenas, a unos 'squads', que son como hoteles abandonados que el gobierno pone para los refugiados y que organizan pequeñas asociaciones. También alquilé una furgoneta con unas amigas y con donaciones comprábamos lo que necesitaban. Luego fui a Serbia. La frontera serbocroata es la peor ahora mismo. Aparte de las guerras, Afganistán, Pakistán, Líbano y Siria, donde peor se está es en la zona de Bosnia. Hay miles de familias. Las fotos son desgarradoras. Fue distinto, muy duro. Había unos 300 chicos, la mayoría fuera de campos, en un maizal. Allí no está muy bien visto el voluntariado. Tuvimos muchos problemas con instituciones, gobiernos, vecinos... No se nos quería ayudando porque nosotros permitíamos que esas personas siguieran allí. También he ido a los campos de refugiados de París. Hay uno en el centro. Conocí otro París, lleno de chicos sin papeles.

-¿Cuál es su próximo viaje?

-Ahora estoy con el proyecto de nuestra ONG. Esta vez hemos decidido hacer algo de cooperación internacional en vez de ayuda urgente. Elegimos los campamentos de refugiados saharauis. Estas personas son refugiados, tienen la misma situación que el resto de países, pero ellos se han reinventado y organizado y han sabido vivir, así que vamos a ayudarles a que lo sigan haciendo.

-¿Ha cambiado su vida?

-Mi vida ha cambiado en todo porque priorizo. Ahora veo muy banal irme de vacaciones o quedarme en mi pueblo sentada en una piscina y ver que no puedo hacer nada. O comprarme un perfume caro cuando puedo utilizar ese dinero para enviárselo a una familia. Al final, eres más consciente de lo que hay en el mundo.

-¿Cómo es la respuesta de los refugiados a los que ayudan?

-Increíble. Solo tienes que ver su cara. Sus ojos se iluminan, los niños se te agarran a la pierna, las mamás sonríen... Son muy agradecidos. Nos ven como salvadores, sin serlo, porque nosotros no somos salvadores de nadie. Yo siempre he dicho que cuando vamos a los campos de refugiados muchas veces tenemos el error de dar, porque pensamos que tienen hambre o frío. Una vez uno me paró los pies y me dijo «no quiero que me des nada, quiero hablar de tú a tu como persona». A veces nos equivocamos. No son refugiados, son personas como nosotros y tienen que ser tratados como tal. Yo siempre he dicho que el terrorista ya esta asentado aquí en Europa y acomodado y que las personas refugiadas no son el problema, el problema es la guerra. Hasta que no se paren las guerras y hasta que no dejemos de vender armas, tendremos refugiados.

-¿Recuerda alguna historia que le haya impactado?

-Muchas. Las hay muy duras y muy bonitas. Había un arquitecto que no tenía nada. Su familia reunió suficiente dinero para pagar a las mafias, que lo metieron en una barcaza hacia Grecia. El chico no tenia el dinero suficiente para el tercer pago. Tenía unos empastes de oro y se los sacaron en ese momento. Se quedó allí y tuvo que continuar andando. También ha habido violaciones de chicos jóvenes como pago o para subsistir o historias muy duras de fallecimientos, como la de un hombre que estaba en shock porque su mujer e hijos murieron calcinados. Luego hay historias bonitas de gente que, afortunadamente, está a salvo con su familia. Para mí eso tiene más valor. Muchos de los que yo conocí en Termópilas están bien, algunos en España.

-¿Qué opina de la política sobre los refugiados que hay en muchos países de Europa?

-Estoy muy enfadada. Si no hay voluntad política, nos encontramos con otra barrera más, la más grande. Hay un miedo a lo desconocido. Pero no es un desconocido, es una persona como tú y como yo. Ese miedo al desconocido es porque creen que vienen a quitarnos todo, cuando vienen a vivir. Nadie sale de su casa y paga a una mafia por placer. También hay mucha desinformación y un olvido por parte de los medios de comunicación. Cuando normalizas una noticia, queda enquistada. Parece que la guerra de Siria ya se ha acabado, pero sigue habiendo bombardeos y campos de refugiados en Grecia a los que no se les da salida. Hasta que no tomemos conciencia de que se mueren, no vamos a ser capaces de subsanar esto. Me gustaría que los políticos vinieran a verlo con nosotros. Los que vemos a esas personas al final nos vemos reflejados en ellos, porque son personas normales y las estamos dejando morir. Somos cómplices de ello. No es cuestión de pena o lástima, es cuestión de derechos humanos.