52 personas reciben en sus casas comida de las monjas de la caridad de Cáceres

Andy Nelson, hondureño de 38 años, llega puntual al edificio que las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul regentan en el ... número 2 del adarve del Cristo, en pleno corazón de la parte antigua de Cáceres. Es el repartidor que las religiosas han fichado este año para llevar a la práctica el nuevo servicio que brindan a la ciudadanía: acercar la comida a domicilio a las personas más necesitadas.

Esta iniciativa, que se ha estrenado durante este 2024 y ha llegado a un total de 52 usuarios de la capital cacereña, fue una de las propuestas aprobadas dentro de los presupuestos participativos del Ayuntamiento para este ejercicio, con una partida total de 121.635 euros.

Son las doce de la mañana, la hora a la que Nelson llega con su furgoneta al adarve del Cristo, dispuesto a iniciar la ruta que le llevará por cuatro puntos de la ciudad: la zona de las 300 y Llopis Ivorra, Pinilla, San Blas y la Madrila Alta. En el interior, Sor Alicia, religiosa procedente del Valle del Jerte de 80 años, se ha encargado de distribuir el menú diario que llegará a las casas en recipientes especiales que mantienen el calor. Hoy toca puré de calabaza y filetes de lomo adobado. De postre hay yogur y fruta. El envío, personalizado por nombres, incluye también la cena. Las religiosas suelen proporcionar fiambres y latas para la noche. Nunca falta el pan del día en el lote.

Al frente de este proyecto se encuentra Pilar Sánchez, trabajadora social de la casa. Hay que precisar que el reparto de comida no es algo nuevo para las Hijas de la Caridad. Regentan en este mismo punto desde hace décadas el comedor de la obra social 'La Milagrosa'. Y ahora han dado un nuevo paso para llegar a esa población a la que no podían atender en su sede física, situada a pocos metros de la plaza de Santa María.

«Llegamos a esas personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, aseo e higiene personal y vestuario, y que no pueden acceder al comedor social, bien por enfermedad, por ser mayores o por ser menores. Al comedor social solo pueden acceder mayores de 18 años. Y era muy triste ver cómo los padres podían venir al comedor, pero uno de ellos se tenía que quedar en la puerta con los niños. Entraba a comer uno, salía y entraba a comer el otro. Pero a los menores no les podíamos proporcionar el recurso del comedor social. Ante esta situación, entendimos que era necesario el reparto de comida a domicilio. Y así nació la idea», resume con orgullo la trabajadora social.

Sánchez subraya el hecho de haber logrado la financiación a través de los presupuestos participativos, el paquete de un millón de euros que el Consistorio cacereño reserva cada año para financiar las propuestas surgidas de la ciudadanía. «Esto significa que es la ciudad de Cáceres, los ciudadanos, los que hacen que este proyecto se ponga en marcha. Para nosotros eso es muy importante. Ha sido la propia ciudadanía la que considera ser solidaria y ayudar», remarca.

El proyecto incluye, además, dotar de ropa y productos de higiene a los beneficiarios. Con el fin de dignificar al máximo el día a día de estas personas, las Hijas de la Caridad han llegado a un acuerdo con Cáritas y derivan a las familias a la tienda de ropa de segunda mano que la organización tiene en la calle Gil Cordero. De esta manera, son los propios usuarios los que eligen las prendas que se ponen.

Perfiles

Son tres los perfiles de los usuarios de este proyecto: personas mayores, personas enfermas y familias con niños. En los tres casos, les resulta imposible acudir al comedor social convencional. Las Hijas de la Caridad atienden a todos aquellos que no son beneficiarios al mismo tiempo del servicio a domicilio del Ayuntamiento.

«Tenemos una persona que padece una enfermedad bastante grave, inmunodeprimida, que no podría venir al comedor social. Tenemos personas mayores que tampoco pueden venir porque caminan mal y tienen dificultades de movilidad. Y familias con menores», enumera la trabajadora social.

Según los datos facilitados a este diario, durante este primer año se han repartido 6.268 comidas y cenas. De las 52 personas atendidas, 27 son adultos y 25 menores. Ocho familias son españolas, hay cuatro de Perú, tres de Ucrania, tres de Colombia, una de El Salvador y otra de Honduras.

Algunos de los usuarios llegan derivados desde el IMAS (Instituto Municipal de Asuntos Sociales). «Los pueden derivar cualquier entidad que conozca una situación de necesidad. Y nosotros mismos hemos incorporado a este programa a personas que previamente habían sido usuarios del comedor social. Cualquier persona puede venir y decirnos que conoce un caso. Nosotras nos encargamos de conocer cuál es su situación», ilustra Sánchez.

«Es una ayuda muy grande; estamos buscando trabajo y económicamente nos ha venido muy bien» Abdias y Pamela Beneficiarios de Perú

«Estoy eternamente agradecido a las Hijas de la Caridad; hacen mucho por nosotros» Carlos Castro Beneficiario de Colombia

Antes de que Andy llegue al adarve del Cristo con su furgoneta y de que Sor Alicia haga la distribución de los lotes, en las cocinas de las Hijas de la Caridad la actividad comienza con previsión. Al frente de los fogones está otra religiosa, Sor Joaquina, natural de Dos Hermanas. «Siento alegría y pena. Siento alegría porque me gusta la cocina y quiero que salga lo mejor posible. Pero tengo pena porque, hoy por hoy, son personas que tienen mucha necesidad», señala a sus 83 años. «Es una labor muy bonita, pero ojalá no hiciera falta», remarca Sor Alicia. En la casa viven en la actualidad diez religiosas. Sor Joaquina, cuenta, estuvo durante años a los mandos de la cocina del hospital de Mérida. Eran otros tiempos.

Andy está encantado con su misión. Durante el trayecto confiesa que tiene la impresión de llevar algo más que menús a bordo. «No solo traigo comida, también llevo esperanza», revela. Y cuenta que uno de los usuarios es un señor mayor que vive solo, sin hijos. «Cuando me abre la puerta me dice: 'El único que viene a casa eres tú», confiesa.

En Llopis Ivorra, en la calle Paraguay, vive la pareja formada por Abdias Mejías y Pamela Rojas. Son de Perú y tienen dos niños pequeños que todavía van a la guardería. Son beneficiarios del nuevo proyecto de las Hijas de la Caridad. «Este servicio nos ayuda bastante. Estamos buscando trabajo», señala Abdias. «Es una ayuda muy grande. Económicamente nos ha venido muy bien», resuelve Pamela. Su pareja perdió el empleo que tenía como cuidador de animales. «Me quedé sin trabajo por motivos de salud. Por falta de experiencia renuncié sin saber que se pide una prórroga. No recibí ninguna ayuda», detalla él en referencia a la baja por enfermedad.

El futuro

Mientras tanto, en la calle Sande, que une el barrio de San Blas con la plaza de Santiago, Carlos Alberto Castro, originario de Colombia, aguarda cada mediodía la llegada de la comida para su familia. Son seis en casa. «Es espectacular. Estamos muy contentos», señala en referencia al servicio. Actualmente está desempleado y en trámites de regularizar su situación con un permiso de trabajo. «He hecho toda la tramitación», apunta mientras cuenta que aguarda la llegada de un contrato como camarero. Su mujer, detalla, trabaja a media jornada como camarera de piso en varios apartamentos turísticos de Cáceres.

Sus hijos tienen 21, 15, 13 y 10 años. «Estoy eternamente agradecido a las Hijas de la Caridad. Es mucha la ayuda que me han brindado por varios meses. Hemos necesitado mantas, sábanas... y siempre hemos tenido muy buena respuesta por su parte. Ha sido una experiencia muy satisfactoria. Han hecho mucho por nosotros», resume desde la puerta de su vivienda, situada en una planta baja.

Ampliar El peruano Abdias recoge la comida del día. Vive en la calle Paraguay, en el barrio de Llopis Ivorra. JORGE REY

Andy no suele entrar en el interior de las casas. Entrega la comida en la puerta de cada domicilio. Su ruta actual se compone de nueve paradas. El dato a día de hoy de usuarios asciende a 37. Al tratarse en la mayoría de los casos de familias hay más de un beneficiario por hogar.

La ayuda concedida a través de los presupuestos participativos acaba este mes de diciembre. Pero al proyecto le queda mucha vida. Según avanza Pilar Sánchez, el Ayuntamiento ya les ha transmitido su intención de continuar respaldando la iniciativa con la concesión de una nueva partida.

El reparto finaliza cada día a las 13.30 horas. Los domingos el servicio se interrumpe por descanso, pero los sábados la ración es doble. Así que hoy Andy volverá al adarve del Cristo y saludará a Sor Alicia antes de iniciar su ruta por Cáceres. Como él dice, lleva algo más que comida a los usuarios. En su furgoneta también viaja la esperanza. Y la solidaridad.