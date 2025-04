El personal de Enfermería y Urgencias del San Pedro denuncia un «colapso» en la unidad

Nuevas quejas entre el personal sanitario del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. En este caso, los profesionales de Enfermería y Urgencias denuncian un « ... colapso» en la unidad la pasada noche, cuando entraron en Urgencias 64 pacientes, 29 de ellos niños, con necesidades de asistencia en Box Vital en uno de los casos, y llegó al 100% de ocupación.

Según detallan en un comunicado de prensa, el personal se vio desbordado y la situación llegó a provocar «crisis de ansiedad» en algún trabajador, «al no poder prestar asistencia urgente». Aseguran que los hechos fueron comunicados al supervisor y jefe de la guardia.

El SES ha negado que se produjera un colapso del servicio. Asegura que esa noche en Urgencias «hubo un alto nivel asistencial, pero para nada una situación que se le aproxime al colapso o la saturación de dicha unidad». El dato que aporta la Consejería de Sanidad es que fueron atendidos 41 pacientes (de los cuales 18 eran niños), «superando algo la media del último mes de noviembre». Sin embargo, insiste, «en ningún momento hubo saturación, y estuvo asegurada la adecuada asistencia sanitaria a todos los pacientes que se atendieron en todo momento».

Los profesionales, por su parte, demandan un refuerzo nocturno para poder garantizar una atención «segura y de calidad» para los pacientes que asisten a Urgencias. Según indican, solo había dos enfermeras y dos Tcaes para atender «triajes, pruebas diagnósticas, tratamiento de pacientes, sala de curas, psiquiatría, box vital, pacientes ya ingresados que permanecen en la unidad, a veces más de 48 horas por falta de camas, y las urgencias pediátricas, que precisan un enfermero presencial de contínuo debido a las especiales características de los pacientes y de la alta incidencia de las últimas semanas».

Señalan que esta situación se ha comunicado «en varias ocasiones» a la Dirección de Enfermería del hospital. «La última vez el pasado 29 de noviembre mediante una reunión oficial convocada por la directora Ana Belén Pérez Jiménez cuya respuesta fue ofrecernos escalas para medir las cargas de trabajo y cuya resolución determinará si es necesario dicho refuerzo nocturno».

Sin días libres

Por otra parte, critican que el personal «no disfruta de sus días libres oficiales porque no hay contratos suficientes», y los que hay, están «sobrecargados», con cómputos mensuales de 190 horas de media, siendo la jornada real de unas 140 horas mensuales. «Las bajas no se cubren y las incidencias las asume el personal de la unidad al no haber pooles disponibles, debiéndose una media de 200 días por categoría», apuntan.

Según exponen, la dotación de personal de Enfermería actualmente en el turno de noche es de dos Enfermeras, y un Tcae en Obsevación y dos Enfermeras y dos Tcaes para el resto de la unidad.

Cabe recordar que este domingo los enfermeros de la UCI de este mismo hospital se han quejado de sus condiciones de trabajo. Afirman que sufren presiones continuas para bajar los ratios y que tienen sobrecarga laboral.