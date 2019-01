Perros de etiqueta en busca de dueño

En el Refugio San Jorge denominan como «invisibles» a los perros que llevan mucho tiempo en este recinto sin que nadie dé el paso para adoptarlos. Chase, Malvy y Foxy, un galgo y dos podencos, todos de larga estancia, se han convertido en los protagonistas de una original campaña que trata de sensibilizar sobre la responsabilidad social con los animales abandonados.

Las fotografías de cada uno de ellos etiquetan el centenar de botellas de tres variedades que la bodega Malauva, dirigida por Benito Tena, ha ofrecido para esta campaña. La idea, si tienen aceptación, es continuar vendiéndolas hasta que estos tres animales sean adoptados. Además de la difusión también tienen el objetivo de recaudar fondos para hacer frente a la alta ocupación de animales del Refugio San Jorge, en donde actualmente viven unos 80 perros, además de numerosos gatos, que están hacinados. «Necesitamos conseguir dinero para poder ampliar, necesitamos una gatera nueva, estamos 'overbooking'».

Hay abierta una campaña de colaboración económica para poder adquirir casetas de obra para ubicar a los gatos. «Cualquier entrada de dinero es ahora necesaria», explica Sonia Salas. Cada botella se vende por nueve euros y los pedidos hay que hacerlos directamente al Refugio. «Tanto la bodega como el fotógrafo y el diseño, de 'Diseña y más' han aportado todo de manera altruista», valora esta voluntaria que no descarta que la campaña se pueda ampliar más adelante con otros artículos diferentes al vino.

La situación más complicada es la de Malvy. La rescataron hace unos cuatro años en la zona del Carrefour y estaba preñada de crías que sí fueron adoptadas. «Tiene mucho miedo y necesita una persona que le dé confianza», explica Sonia, que destaca que hacerle la fotografía ya fue todo un logro. Armando Méndez, fotógrafo de HOY, ha sido el encargado de poner ante su cámara a estos animales, cuyos abandonos tienen que ver con la caza. «Antes era en la temporada del fin de caza, a partir de febrero, cuando recogíamos más galgos pero ahora es durante todo el año».

Foxy, de tamaño pequeño, también es un podenco que ha desarrollado miedo hacia las personas y que necesita dosis extra de cariño, mientras que Chase es un galgo atigrado, «muy tranquilo, que se acostumbraría a la casa».

Navidad

El periodo navideño no ha logrado incrementar el número de adopciones. «Las ha habido, pero no ha sido como otros años». Como contrapartida la recogida de perros ha sido intensa. Durante varios días se han llegado a recoger un perro diario. «Algunos eran perdidos, pero no todos pudieron devolverse en el día».

En Navidades también se nota el hecho de que los estudiantes de Veterinaria que acogen a perros vuelven a sus casas durante el periodo de vacaciones, tiempo en el que los perros regresan al Refugio, lo que acrecienta la falta de espacio.

El Refugio San Jorge es muy activo en la sensibilización por los derechos de los animales. Recientemente llevaron a cabo una fiesta de presentación de su calendario solidario. En septiembre organizaron en la Plaza de Santiago el 'Street Food Market', una iniciativa gastronómica y participativa de la que salió precisamente esta propuesta de las botellas de vino con la imagen de los canes. Son frecuentes las rutas y las carreras populares y participativas. El pasado año también se hizo un desfile de moda en el Parque del Príncipe durante toda la jornada que sirvió para insistir en la necesidad de dotar de recursos a este recinto. El voluntariado es siempre necesario y bien recibido y hay muchas facetas diferentes en las que se puede colaborar.