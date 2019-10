Un político que va por libre Teófilo Amores, ayer durante su comparecencia de prensa. :: jorge rey La actividad de Teófilo Amores ha estado marcada por propuestas alejadas de la doctrina general de Vox: quiere más calles con nombres de mujer y no le importaría oficiar bodas civiles de parejas del mismo sexo MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Viernes, 11 octubre 2019, 09:07

A muchos no les terminaba de cuadrar que Teófilo Amores Mendoza (Cáceres, 1950) perteneciera a un partido como Vox. Sus propuestas y su manera de actuar, salvo excepciones puntuales, están alejadas de la doctrina general del partido de Santiago Abascal. Ha defendido que el callejero de Cáceres necesita más nombres de mujer y ha llegado a reconocer que no le importaría oficiar una boda civil entre parejas del mismo sexo. Además, no ha tenido reparo alguno en participar, junto al resto de la corporación municipal, en los minutos de silencio convocados contra la violencia machista. También estuvo en la fiesta del Orgullo LGTBI celebrada en la Plaza de Santiago. Así es Teófilo Amores, el concejal que va por libre.

Casado y padre de dos hijos, es licenciado en Derecho y ocupó durante 35 años la secretaría general de la Cámara de Comercio de Cáceres. Estuvo afiliado a UGT y el PSOE a finales de los años 70.

Compañeros de corporación destacan de él su afán colaborador y su espíritu conciliador. En la rueda de prensa ofrecida ayer en el Ayuntamiento, convocada inicialmente para hacer balance de sus primeros cien días como concejal, presentó a los medios las 24 medidas propuestas durante este tiempo, a las que habría que sumar su moción para crear un patronato municipal de tauromaquia y su ya conocida iniciativa para cambiar el nombre a 175 calles de Cáceres y dedicar a mujeres 140 de ellas. Esta moción, que llegará al pleno la semana que viene, ha sufrido alguna modificación y ha prescindido del listado que incluía a modo de anexo para proceder al cambio del nombre de las calles. Ahora la iniciativa se plantea como una propuesta para el futuro.

Es un apasionado de la fotografía y ejerció como diácono permanente en la parroquia de San Blas

De las 24 medidas de las que habló ayer destacan iniciativas como la colocación de fuentes en el casco antiguo, la creación de una ruta turística por 36 patios de la Ciudad Monumental con el fin de alargar la estancia del visitante en Cáceres o la recuperación de la Fiesta del Árbol, una celebración, recordó, que puso en marcha el alcalde socialista Antonio Canales, que fue fusilado el 25 de diciembre de 1937 por las tropas franquistas. Su afición por el senderismo le ha llevado a diseñar cinco rutas por los puntos de interés turísticos de Rincón de Ballesteros. Amores es, además, un apasionado por la fotografía y posee un gran fondo documental sobre negocios antiguos de la ciudad. En 2011 completó los tres cursos de estudios de la diplomatura en Ciencias Religiosas y ha ejercido como diácono permanente en la parroquia de San Blas.

Huye de las críticas fáciles. Y ha adoptado por bandera una postura que repite cada vez que se le pregunta por su posición sobre algún asunto de interés, como la zona azul o los presupuestos municipales. «No me he sentido en ningún momento en la oposición; no me han elegido para oponerme, sino para trabajar por Cáceres», recordó ayer. Una de sus primeras medidas fue renunciar a la media liberación ofrecida a los portavoces de la oposición.