No somos perfectos

Aunque no nací en Cáceres, sino en Villa del Rey, situado entre Brozas y Alcántara, me considero un cacereño más porque he vivido la mayor parte de mis 73 años en esta ciudad. Y la quiero como el más ferviente de los 'catovis'. He llevado su imagen y la historia de su Ciudad Antigua a los lugares más lejanos de este mundo: Japón, Rusia y los países del Este, la India, U.S.A., Argentina etc. etc. pues en todos estos lugares está alguno de mis libros, en inglés o en español.

Pues, a pesar de ello, hay algunas actitudes, algunos hechos de los cacereños, que no me gustan 'nada de nada'. Por ejemplo: cuando voy al supermercado, me molesta ver coches aparcados en uno de los carriles de circulación, cuando hay un hermoso aparcamiento gratuito en el interior y otro en la terraza. Así, cuando sales con el coche, no puedes ver a los que vienen por tu izquierda y has de jugarte el bigote.

Tampoco me gusta la mala educación. Mi esposa vio que una señora toqueteaba la fruta con la mano y le dijo, correctamente, que debería usar guantes. Y le contestó: «yo hago lo que me sale del.» (de las partes pudendas). Lo mismo que los que tiran un producto de la estantería con un golpe de carro y no se agachan a reponerlo (¡cuántas veces me he agachado, a pesar de la artrosis, porque no puedo entender esas actitudes pasotas!).

Tampoco entiendo a los que se dedican 'a matar el tiempo'. Pienso que toda la vida hay que estar formándose, para disfrutar de la música, la lectura, las tertulias etc. y haciendo algo útil para la sociedad, además de cuidar a los nietos que es lo que toca a estas edades. Las asociaciones hacen felices a quienes se ocupan de los demás.