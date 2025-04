Peregrinar a Guadalupe para librarse del covid y el ejemplo de la Residencia Asistida

Manuel Caridad estaba el pasado sábado contento: por fin empezaba a cumplir su promesa de peregrinar a Guadalupe para librarse de la covid. Le acompañamos ... el fotógrafo Guinea y yo, aunque nuestra relación no es buena por culpa del chispacero, que cree que ando detrás de su ex, de mi amiga Ana.

Decidimos hacer la primera etapa con la ayuda de dos coches. A las nueve de la mañana fuimos a Sierra de Fuentes. Dejamos un coche allí para volver después de la caminata, y con el otro regresamos a Cáceres, para empezar desde la Ermita del Vaquero, en la calle Caleros, a las diez de la mañana.

–El camino de Cáceres a Guadalupe hay que empezarlo aquí –nos dijo Caridad, apoyando su mano derecha en la fachada de la humilde ermita–, porque esta era la casa del vaquero Gil Cordero, que en 1322, cuando estaba con sus vacas junto al castillo de Alía se le apareció la Virgen María, pidiéndole que buscara una imagen suya enterrada junto al río Guadalupe, también llamado Guadalupejo...

–Hombre, ya estamos con las mentiras de las leyendas –se lamentó Guinea.

–¡Calla, hombre de poca fe! –le frenó Caridad, para proseguir–. Pues bueno, a Gil Cordero se le perdió una vaca, la encontró muerta cerca del río y cuando fue a despellejarla, al hacer la señal de la cruz con el cuchillo, el animal revivió y Gil Cordero pensó que allí podía estar la imagen. Excavó y enseguida dio con una caja y en su interior con La Morenita...

–Puf –resopló el fotógrafo.

–Gil Cordero dejó la imagen en una cabaña que hizo para ella, y se vino a Cáceres –siguió Caridad mirando con enfado a Guinea, que encogió los hombros–, y al llegar a esta casa se encontró a su hijo muerto. Pidió ayuda a La Morenita. El muchacho resucitó y la gente entonces creyó su historia de la imagen y fueron a verla, decidiendo hacer allí una ermita. Alfonso XI se encontró con esta ermita en 1330, cuando estaba de cacería. Impresionado por la imagen, a ella se encomendó en la batalla del Salado de 1340, y al vencer convirtió la ermita en iglesia, e hizo el primer albergue para peregrinos.

Ampliar Una imagen de la exposición enl a Residencia Asistida.

Comenzamos a caminar. Pasamos por Fuente Concejo, y salimos de Cáceres por la Ronda de Puente Vadillo, donde hay una escultura de un peregrino a Guadalupe. Íbamos callados en hilera por el camino, adentrándonos en el campo. El primero era el ilusionado Caridad, apoyado en su viejo bordón. Yo iba callado, sin apartar la vista del suelo embarrado, hasta que miré hacia delante y vi que junto a Caridad estaba el espíritu de Sanjosé, que le pasaba un brazo por el hombro. Caridad no se daba cuenta que tenía compañía, porque aunque los muertos están fríos; fría, bastante fría, era también la mañana.

–¡Hombre, tenemos compañía! –dije contento, riendo al ver la cara de sorpresa de Caridad al contemplar al difunto.

–Desde el Cerro del Milano os he visto pasar, y he decidido ir con vosotros.

–Qué ¿Aún acompañas a muchos muertos por la covid? –Le dijo el fotógrafo.

–Hay trabajo, sí. Fijaos: El 13 de enero ya llegamos en Extremadura a los 2.000 muertos, a 2.012 para ser exactos, y uno de cada cuatro falleció en el área de salud de Cáceres. Aquí llevábamos ese día 543 muertos por la covid. Nos seguían, a bastante distancia, el área de Badajoz con 351; Don Benito-Villanueva con 270 (la mitad que Cáceres); Mérida 261; Plasencia 236; Llerena-Zafra 137; Navalmoral de la Mata 117 y en Coria solo 97 muertos.

Ampliar La Residencia Asistida desde el Camino a Guadalupe. SALVADOR GUINEA

–Oye ¿y qué tal tu nieto 'el drogas'? –Le preguntó Caridad.

–¡No se llama así! Se llama Juan, y está casi curado; pero aún tiene que estar en el centro de desintoxicación. Es un hombre distinto, ya lo verás.

Seguimos caminando hasta que al llegar a la parte trasera de la Residencia Asistida de Mayores 'El Cuartillo', Caridad se paró y, mirando al edificio, hizo con su mano derecha la señal de la cruz sobre su frente, el pecho y los hombros.

–¿Qué haces? –Le indicó Guinea.

–Tratar a este lugar con el respeto que se merece. En esta residencia, en los primeros seis meses de la pandemia se murieron 76 mayores por el virus. Es mucho el sufrimiento, mucha la lucha que hubo en esas paredes.

–Es cierto –señalé–. Hay una exposición itinerante, con fotos de los trabajadores hechas durante la primera ola, en la que se ve lo mal que lo pasaron.

Seguimos el camino, viendo entre la niebla el Centro Penitenciario de Cáceres, pasando junto a vacas de mirada tranquila y ovejas entre placas fotovoltaicas. Esquivamos bolas de pintura junto a un campo de paintball que está al borde del camino, y enfilamos el hermoso paseo de entrada de Sierra de Fuentes, pueblo muy tranquilo (salvo que se hable de política) que ahora tiene 1.984 habitantes, mil menos que en 1960.

Ampliar Ovejas entre paneles solares fotovoltaicos. salvador guinea

Llegamos a la una y media y, después de unas cervezas, Caridad nos invitó a comer en el Mesón Azuquita, en donde había encargado un cochinillo entero asado en horno de leña de encina. Fue durante la comida cuando el difunto medió para que volviera la paz entre el fotógrafo y yo. «Mira –le dijo a Guinea– en el documental 'La silla de Fernando', le preguntan a Fernando Fernán Gómez si creía en la amistad sin sexo entre un hombre y una mujer, y él contestó: 'Creo. Siempre y cuando ese hombre no sea yo'. Sergio antes era como Fernán Gómez, pero ahora ya no, está para sopitas y buen vino. No tiene peligro» «Te estás pasando Sanjosé –le dije–, pero es cierto que lo único que quiero es que este mostrenco vuelva con Ana para no perder a uno de los dos como amigo».

Quizás fue el poder del vino el que hizo que el fotógrafo se levantara y me diera un abrazo. «La verdad –dije emocionado–, una de las pocas cosas que he aprendido en mi vida, es que la amistad vale más que el amor, y dura muchísimo más... hasta más allá de la muerte», y tras señalar con la copa a Sanjosé la bebí sin dejar ni una gota.