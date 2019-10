La pérdida del canon del agua daña con 2,3 millones menos las cuentas municipales

cáceres. El Gobierno acelera los contactos con los grupos de la oposición para dar a conocer las líneas maestras del presupuesto que está diseñando. El PSOE busca apoyos y pide propuestas. Cuadrar los números no está resultando sencillo.

Tal y como han transmitido en esas primeras entrevistas la titular de Economía, María Ángeles Costa, y el concejal portavoz, Andrés Licerán, los datos que arroja la recaudación de un IBI a la baja por la reducción aprobada por PP y Cs no son los más halagüeños. A ello se suma el llamado impuesto de plusvalía. En 2018, frente a 1,2 millones previstos, la recaudación neta no llegó a los 300.000. Las primeras estimaciones añaden otro elemento más. Las cuentas de 2020 resultarán dañadas en la partida de ingresos con otra pérdida adicional, la del canon del agua.

Se trata de una partida que suele ir acompañada en el balance bajo el epígrafe 'concesiones administrativas periódicas'. La empresa adjudicataria del servicio, Canal de Isabel II, abonaba por contrato nueve millones de euros en cuatro años. El último se firmó en 2015, por lo que en 2020 ya no se contabilizarán esos 2,3 millones anuales que la concesionaria ingresaba en las arcas municipales.

La concejala de Economía avanza en conversaciones con los grupos en busca de apoyos al presupuesto

Así quedó de manifiesto en un primer encuentro entre responsables del Ejecutivo de Luis Salaya y de Unidas-Podemos y se ha confirmado en los siguientes. Ayer estaba citado por la tarde el concejal no adscrito, Teófilo Amores, y con Ciudadanos también ha habido contactos, apuntan fuentes municipales. Francisco Alcántara quiere rebajas de impuestos y casi 15 millones en inversiones. Con el PP también hubo línea abierta, pero las posturas con vistas a un posible acuerdo son muy lejanas. En las filas socialistas transmiten que no hay margen para la bajada de impuestos que pide Rafael Mateos por los ingresos que se pierden.

En la liquidación del ejercicio de 2018 figura una recaudación neta por canon del agua de 2.329.070 euros. A 31 de diciembre faltaban por ingresar menos de 18.000 euros. El presupuesto prorrogado de 2019 alude a 2,29 millones por este concepto. Desde la oposición citan la preocupación del Gobierno por este detalle y los alrededor de cuatro millones menos de IBI y plusvalía que se contabilizan en los últimos años. El IBI penaliza la recaudación por la rebaja progresiva aprobada en los acuerdos de presupuestos de 2017 y 2018 por el PP y Ciudadanos, se añade. Pese a ello, la idea en la que se trabaja es abordar unas cuentas expansivas, lo que implicaría en última instancia poner la casilla total de ingresos por encima de los 69 millones del presupuesto de 2018, que está prorrogado.

El año pasado el PP presentó un borrador inicial de 70,5 millones con subidas de sueldos y venta de suelo. PSOE, Cs y Podemos lo tumbaron. El Gobierno socialista no quiere verse en esa situación. El escenario cambia al no llevar Amores ya la etiqueta de Vox. Fuentes del Ayuntamiento no descartan acuerdos con él y Podemos a la vez. La partida inicial de ingresos ronda los 62 millones, pero se dejan fuera los fondos europeos.