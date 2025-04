El pequeño comercio local se rinde al pago por Bizum La pandemia consolidó el cobro sin efectivo en establecimientos cacereños, algunos de los cuales no disponen de terminales para el uso de tarjeta

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 7 de noviembre 2021, 09:04

«Es comodísimo, a mí me ha sacado de más de un apuro». En la frutería Ramos, en pleno corazón del barrio de Moctezuma, varias mujeres comentan cómo se han ido sumando, casi sin querer, a avances tecnológicos que facilitan la vida. Durante la pandemia en esta tienda de alimentación clásica con trato amable, hicieron muchas entregas a domicilio de frutas y verduras tratando siempre de minimizar el contacto físico. Fue entonces cuando se dieron cuenta de las ventajas de este sistema, que, aunque tiene una versión para empresas, la mayor parte de estos comercios de proximidad usan en su formato más corriente: el del intercambio de pequeñas cantidades entre particulares.

Según César Mellado Ramos, uno de los dueños de este establecimiento, la idea de brindar este servicio es dar comodidades a sus clientes. «Se puede pagar con tarjeta, por Bizum o en efectivo, lo que prefieran».

Poco a poco el uso de este invento español surgido en el año 2016 ha ido diversificándose y popularizándose. Al principio lo normal era usarlo para poner dinero en grupo o saldar pequeñas deudas, pero ahora también es habitual afrontar gastos mínimos, como el pago de un refresco o una barra de pan en la multitienda o abonar el importe de la cuenta generada en la frutería por un kilo de patatas o una malla de naranjas. Ni la tarjeta hace falta, solamente poner un numero de móvil. 10 segundos se tarda, ni más ni menos. En el tiempo de decir esta boca es mío está el dinero en la cuenta del comerciantes.

Ampliar En la frutería Ramos del barrio de Moctezuma aceptan tres formas de pago: tarjeta, efectivo y bizum. HOY

Aunque no es fácil encontrar a quien no lo sepa, Bizum es una transferencia rápida entre particulares y usuarios de comercio electrónico, con la particularidad de que no hace falta saber el número de cuenta ya que el número de teléfono permite esta transacción instantánea que aunque cuenta entre sus usuarios a una mayoría de jóvenes, ya que según los últimos datos los más numerosos, un 28% se encuentran en una franja de edad de entre 25 y 34 años. El 27% son mayores de 45 años. Se trata de un servicio gratuito para los usuarios, ya que la tarifa la pagan los propios bancos asociados, 32 actualmente.

En la frutería Gozález Pulido de la calle Motril también utilizan este sistema desde hace unos meses, y han instalado datáfono para atender a la demanda de los usuarios, según explica su empleada, Julia Avis. En la tienda Begoña (fruta, carnes, embutidos) de la calle Obispo Ciriaco Benavente aceptan esa fórmula de pago, que les convence por la rapidez y comodidad, explica Juan Carlos Rivera.

Ampliar En la cervecería Garden´s tienen un tope máximo de cinco euros para hacer pagos por Bizum. JORGE REY

También se suman a este método todo tipo de instagramers locales que venden a través de las redes sociales sus trabajos hechos a mano, una red considerable en la ciudad.

También en bares

En la cafetería Garden de la calle Santa Joaquina de Vedruna exhiben carteles en los que muestran a los clientes que tienen a su disposición Bizum. Juan Luis Sánchez explica que vio por las redes que en otros sitios se utilizaba esta fórmula y le pareció una alternativa acertada. «Nosotros hemos empezado este verano, yo les doy el teléfono de empresa y ya está, es muy sencillo». En este establecimiento no cobran con tarjeta, al ser más costoso. Pero las condiciones se han limitado, indica Juan Luis Sánchez. «Solamente nos permiten 60 transacciones al mes». A mediados de julio, y para evitar la economía sumergida, cambiaron las condiciones de servicio de Bizum y se limitó de 150 a 60 el número de transferencias, lo que, en el caso de los pequeños comercios, limita mucho la actividad a través de teléfono móvil. El importe mínimo por operación es de 0,50 euros, el máximo es de 1.000 euros y el importe de operaciones recibidas por un cliente en un día es de 2.000 euros. En el Garden tienen un tope máximo de cinco euros para utilizar este sistema.

En la multitienda Flippy de la calle Isabel de Moctezuma también aceptan sin problemas Bizum, aunque reconocen que la mayor parte de sus clientes saldan sus deudas en efectivo. «Son cantidades muy pequeñas». En su caso el Bizum se utiliza de forma esporádica, explican Rufino Santano y Paqui Espada, los dueños de un establecimiento de batalla en el que es difícil encontrar lo que uno busca porque hay productos de limpieza, alimentos, prensa, lotería y pan, entre otras muchas cosas. Tampoco les sale a cuenta, indican, tener datáfono, así que es bienvenido esta opción, rápida y eficaz que nos acerca casi sin darnos cuenta a esa realidad un poco distópica de un mundo sin dinero.

