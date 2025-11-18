La pelea en la calle Ríos Verdes de Cáceres se saldó con una contusión craneal por un golpe con una barra de hierro El altercado se produjo por el acercamiento de la víctima a un animal del presunto atacante

Cristina Núñez Cáceres Martes, 18 de noviembre 2025, 11:12 Comenta Compartir

Una brecha sangrante que obligó a trasladar al herido al Hospital Universitario fue el resultado del altercado que tuvo lugar ayer en la calle Ríos Verdes, en la zona cercana a la plaza de la Concepción. La Policía Local de Cáceres, junto a la Nacional, actuaron este martes por la tarde en una pelea que tuvo lugar en ese punto del casco histórico a las 17 horas. Allí localizaron a un varón con una herida en la cabeza.

El herido manifestó que la agresión se produjo tras un altercado originado por un acercamiento de un animal perteneciente al presunto agresor. Según el testimonio que recogió la Policía Local el supuesto agresor «habría llegado a exhibir un arma blanca» y «posteriormente habría utilizado una barra metálica para golpear al afectado». La versión de la Policía Local matiza la dada ayer por la tarde por la Policía Nacional, en la que aseguraba que no se habían empleado armas.

Efectivos de la Policía Nacional junto con la Policía Local identificaron al presunto autor de los hechos y se solicitó una ambulancia que trasladó al herido al Hospital Universitario de Cáceres debido a la fuerte contusión craneal y la posibilidad de un traumatismo interno.

Una vez atendido el herido e identificado el presunto agresor las patrullas se retiraron sin que se produjeran nuevas incidencias, destaca la Policía Local en la información que aporta a los medios. «El afectado mostró dudas respecto a la presentación de denuncia, siendo informado en todo momento de los cauces locales correspondientes», indica.

El último incidente alarmante se produjo el pasado 21 de julio, cuando la Policía Nacional intervino para poner fin a una pelea entre dos personas, una de las cuales sacó a un arpón de pesca. Ambos implicados en la riña fueron identificados, y el que portaba el arma, que no llegó a agredir a la otra persona, fue propuesto para sanción. No hubo heridos.

Este altercado hizo movilizarse a los residentes, que celebraron una reunión para analizar la problemática y pedir más seguridad al comprobar la deriva que iban tomando los hechos. Asistieron 47 vecinos a la convocatoria. Posteriormente, durante los primeros días de agosto vecinos de la zona, hosteleros, Policía Local, Policía Nacional, Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento se sentaron para buscar una solución.

La medida más inmediata que se adoptó fue el refuerzo de la seguridad. Se anunció que agentes de la Policía Local y Nacional vigilarían el recinto en horario de mañana y tarde con el fin de que su presencia tenga un efecto disuasorio entre las personas que se dan cita en este punto y que impiden la normal convivencia.

El barrio ha sufrido este problema en distintos momentos de su historia, pero la situación mejoró tras la profunda reforma que se llevó a cabo hace algo más de una década. En ella, además de la creación de una zona infantil, se dio espacio a las terrazas y restaurantes de la zona, en las que actualmente hay una gran afluencia, convirtiéndose en un barrio de moda.

Temas

Cáceres