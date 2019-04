Patios regados y recreos en la biblioteca Domingo, 14 abril 2019, 09:04

¿Afectan las alergias primaverales a los escolares? No es que haya una gran incidencia en el absentismo escolar, según explican dos directoras de centros cacereños, pero sí se nota su incremento. En el colegio público Alba Plata su directora, Ángela Egido, explica que antes de salir al recreo intentan regar el patio en primavera para que se levante el menor polvo posible. Si los niños están muy afectados se intenta que no salgan al aire libre, y también se les mantiene en el interior en el caso de ráfagas de aire. Algo parecido hacen en el colegio El Vivero, también de carácter público. «No afecta tanto porque los niños ya vienen con el tratamiento puesto de casa», apunta Gloria Poblador. Cuando lo consideran necesario llevan a la biblioteca del centro a los pequeños que sufren de alergia primaveral. En ambos casos son conscientes de que aumenta el número de niños alérgicos. Desde la Consejería de Educación reconocen que no se ha abordado este asunto.