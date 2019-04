La Pasión cacereña PLAZA MAYOR Paso de la Sagrada Cena / Lorenzo Cordero ÁNGELES REDONDO Viernes, 19 abril 2019, 12:03

Que la Semana Santa cacereña es cada vez más visitada, que gana adeptos

entre los catovis y que cada vez es más frecuentada por los turistas es un hecho objetivo, fácilmente observable, que no admite ni opiniones, ni pareceres.

De igual forma, que los hoteles cuelguen el cartel de completo durante los días de máxima concentración de procesiones la convierte también, para los negocios locales, en un claro objeto del deseo económico. Sin embargo, no es menos cierto que la ciudad seduce en sí misma, por su conjunto histórico, por el encanto de sus plazas y palacios y por ser Patrimonio de la Humanidad. Es por esto último que, durante estos días, aprovechando la acumulación de días libres, muchas de las personas que se desplazan para hacer turismo escogen, sin tener en cuenta la agenda cofrade, Cáceres como destino. Posiblemente, climatológicamente hablando, sea la mejor época para visitarla. Con esto quiero decir que, a pesar del esfuerzo de los penitentes y de la vitalidad del espectáculo turístico con encapuchados, penetrante aroma a incienso y cantos desgarrados por los rincones, en una sociedad cada vez más laica, la pasión cacereña no necesariamente interesa a todos los que la visitan. He presenciado, en no pocas ocasiones, cómo los más intransigentes, impedían el paso, con malos modos y escasa educación, a los que, ajenos a la representación, solo querían llegar a tiempo a su cita gastronómica o a la ruta turística apalabrada, más atraídos por la oferta de la restauración local o por el rico patrimonio, que la por exhibición cofrade.

He visto cómo fanáticos con una conducta un tanto agresiva les cortaban el paso. Desde aquí me pongo en su lugar y pido para ellos respeto y educación cívica. La intransigencia y el radicalismo no respaldan el espectáculo ni la convivencia.