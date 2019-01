El Paseo Alto desafía al frío y disfruta de la romería de los Santos Mártires 01:09 Por primera vez se repartieron diploimas a los asistentes que acudieron a la romería con traje típico:: JORGE REY Una veintena de asistentes recibieron por primera vez un diploma por acudir a la fiesta ataviados con traje típico MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Lunes, 21 enero 2019, 08:12

El Paseo Alto abrió ayer el calendario de romerías urbanas con la celebración de la fiesta de los Santos Mártires. Los cacereños se entregaron a esta cita tradicional, a pesar del frío y, sobre todo, del viento que azotó la zona durante toda la mañana.

Luis Pedro Cámara, mayordomo de la cofradía de la Salud -organizadora de la romería-, se mostraba satisfecho con la respuesta del público. «Estimamos que ha habido los mismos asistentes que otros años. Lo que ocurre es que, como ha hecho tanto aire, tal vez han estado menos tiempo», resumía.

Tal vez este sea el motivo por el que no se agotaron las 2.000 roscas de anís puestas a la venta, uno de los símbolos de la fiesta. Se despacharon (a un euro la unidad) 1.800 roscas. De lo que no quedó ni rastro fue de los cien kilos de patatera distribuidos en pequeñas tapas, ni de las raciones de migas extremeñas que, por primera vez, se incorporaron a la oferta gastronómica de esta cita familiar.

Sobraron 200 roscas de anís pero se agotaron los 100 kilos de patatera y las migas extremeñas

Uno de los alicientes de este año era que acudiera el mayor número de personas posible ataviadas con traje típico para hacer un guiño al pasado y reivindicar las raíces de la fiesta. Había diplomas para animar a los cacereños a apuntarse a esta iniciativa. Pasada la una y media de la tarde, tras la misa, la hermandad hizo entrega de 21 credenciales. Todavía siguen siendo una minoría los romeros que lucen el traje de campuza o el de Montehermoso, pero la organización confía en que el mensaje cale poco a poco.

Elaboración de migas extremeñas, que se han incorporado este año a la oferta gastronómica de la cita. Se agotaron:: JORGE REY

A las hermanas Alma y María José Sepúlveda no hace falta convencerlas porque suelen acudir a las citas más tradicionales de la ciudad con sus refajos y pañuelos bordados. «Tenemos mucha gente conocida que tienen sus trajes en casa y que no se los ponen. Ponerte un refajo es una alegría», comentaban. Para ellas la festividad de los Santos Mártires y el Paseo Alto son muy especiales. «Es una tradición familiar. Mis abuelos vivían en la Plaza de Toros. Mi familia venía aquí casi a diario. Esta ermita tiene mucha historia para nosotros», apostillaban.

Sin duda, el traje que más flashes acaparó fue el que lucía la perrita de María Luisa Custodio, Lira, una pequeña ejemplar de 'shih tzu'. «Estas fiestas, que se celebran de toda la vida, están viniendo a menos. Es una pena. Se van perdiendo las tradiciones», lamentaba Custodio, miembro del coro de Aldea Moret.

En 2020 se cumplen 40 años de la recuperación de esta fiesta y habrá una programación especial

La romería de los Santos Mártires, en honor a San Fabián y San Sebastián, dejó de celebrarse en la década de los años 30. En 1980 un grupo de cacereños decidió retomar esta celebración, capitaneado por Juanita Franco, que falleció en 2015. De esa hermandad popular que se encargó de rescatar esta fiesta permanece Pedro Muriel, que ayer no lo dudó y acudió al encuentro con capa y sombrero.

Las roscas de anís, al igual que ocurre en San Blas, son todo un símbolo de la fiesta. Se vendieron 1.800 unidades y sobraron 200, que se hicieron llegar a centros benéficos. : JORGE REY

«Como quiero que no se pierdan las tradiciones, he invitado a la gente a que venga vestida de campuza. Y yo tengo que dar ejemplo para que todo el mundo se anime», ilustraba. La capa, detalló, se la prestó un amigo para la ocasión. Para la reactivación de esta romería, recordó Muriel, fue clave el impulso dado en los ochenta por el concejal de Festejos Joaquín Sánchez Terio. «Esta romería se ha convertido en una convivencia que no se debe perder. Queremos darle cada vez más impulso», avanzó. El año que viene se cumplirán 40 años desde que la fiesta se reincorporó al calendario romero de Cáceres y, por eso, habrá novedades en el programa. «Queremos hacer algo especial», concluyó Muriel.

Misa cantada

Los actos arrancaron con una misa al aire libre en honor a los Santos Mártires, que estuvo cantada, como viene siendo habitual, por el coro Alborada. Al término de la celebración religiosa se subió al escenario la Banda Municipal de Música, que acaba de ser condecorada con la Medalla de Cáceres con motivo de su 130 aniversario. El repertorio elegido despertó el aplauso del público.

Tras la misa, se bendijo la imagen de Nuestra Señora de los Mártires, que acaba de ser restaurada

A la novedad de las migas y la invitación a acudir a la romería con el traje típico, este año se ha sumado otro acto relevante. La imagen de Nuestra Señora de los Mártires, una talla datable en el siglo XIX, acaba de ser restaurada y ayer fue bendecida al término de la eucaristía.

«Aquí vienen familias enteras de Cáceres a pasar el día. Creo que es una tradición que se ha recuperado muy afortunadamente para los cacereños, aunque este año la gente no ha acudido de forma tan masiva por el frío», apuntaba sobre el terreno el historiador local experto en ermitas Alonso Corrales Gaitán.

Por el Paseo Alto se pudo ver ayer a la alcaldesa, Elena Nevado, y a varios concejales del PSOE.