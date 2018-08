«Hemos pasado por varias crisis y ahora no hay relevo» Guadalupe y Alberto abrieron su negocio en el año 1977. :: a. mÉNDEZ Modas Junco, de las tiendas clásicas de la calle Moret, echa el cierre después de 41 años en los que ha visto cambiar las reglas del juego CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 8 agosto 2018, 08:14

«A la calle Moret la gente venía a comprar, no de paso». Era un 19 de febrero de 1977 cuando Guadalupe Rocha Junco y su marido José Alberto García abrían Confecciones Covadonga. Este joven matrimonio tomaba el traspaso de una antigua e histórica tienda de confección de la ciudad, La Catalana. Confecciones Covadonga, que hasta el año 1989 no pasaría a tener el nombre actual, Junco, ofrecía ropa de señora, caballero, niña y niño. Eran tiempos muy diferentes, tal y como reconoce Guadalupe a solo dos meses de su jubilación y del cierre de esta tienda con solera, dueña de un estilo que define a toda una calle. Un bonito mostrador de la época y una atmósfera ya en extinción crea sensación de nostalgia en cuanto uno entra por la puerta. Son tiendas que ya no volverán.

Hace 29 años Confecciones Covadonga, de la que Guadalupe aún conserva una bolsa, cambió de nombre y se centró principalmente en ropa de ceremonia masculina. «Hemos tenido que ir adaptándonos a todo lo que iba surgiendo», explica esta mujer. Uno de los primeros retos fue enfrentarse a la creación del centro Comercial Ruta de la Plata, que justamente este año cumple 25 años. El concepto era nuevo en la ciudad y el cacereño lo aceptó de buen grado.

Pero sin duda, uno de los grandes desafíos a los que ha tenido que plantar cara el comercio de proximidad ha sido la venta por Internet. ¿Puede afectar Internet incluso a un negocio cuya baza es que el género tiene que quedar como un guante a novios, padres y padrinos en un día tan importante como el de una boda? ¿Se puede comprar a distancia un traje de ceremonia? Guadalupe considera que siempre hay tiempo para acudir a un taller de reparaciones y que Internet se ha convertido, sin duda, en una feroz competencia.

Este matrimonio ha tenido tres hijos, pero ninguno de ellos ha querido continuar con el negocio, algo que sucede con mucha frecuencia en tiendas de toda la vida. «Ellos han hecho sus carreras, han optado por otra cosa, no hay relevo», explica esta mujer, que, veladamente reconoce que sí le va a costar dejar su actividad de toda la vida en la tienda, desde los 24 años.

El trato con el público siempre tiene su punto de dificultad y de exigencia, pero ella dice que, «pese a que todo el mundo tiene lo suyo ha llevado bien a la clientela».

Guadalupe cree que actualmente las cosas están difíciles para el comercio cacereño. El elevado precio de los alquileres, que no se compensa con el rendimiento de los negocios, es un gran handicap, apunta.