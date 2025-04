Cristina Núñez Cáceres Sábado, 29 de enero 2022, 09:23 Comenta Compartir

Lo reconozco, he buscado frases sobre el pasado en Google para inspirarme en el arranque de este artículo en el que detallamos la actividad cultural ... y social de la semana en Cáceres. Hay un hilo conductor común a algunas de las propuestas que se han sucedido estos días de frío, sol y ómicron y es precisamente el pasado: una sala de teatro que vuelve a la vida, un grupo pop que se reencuentra para tocar y la mirada al holocausto, necesaria para no olvidar nunca el horror y no revivirlo. La frase elegida entre las muchas halladas de personajes celebérrimos es la de William Faulkner: 'El pasado nunca se muere, ni siquiera es pasado'.

Decía Pedro Guerra en una de sus canciones que «hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió». Eso pasa, sin duda, en el Teatro Capitol de Cáceres, que volvió a la vida después de varios años cerrado hace unos meses como aulario de la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático). Después de ser un cine que recuerdan todos los cinéfilos de la ciudad, sala de fiestas, el centro cultural Caja Duero o el teatro Maltravieso, encara una nueva etapa. El objetivo, además de dar espacio a los estudiantes, es ofrecer espectáculos interpretados por integrantes de la escuela para toda la ciudadanía. Esta semana se han presentado los tres espectáculos que podrán verse en cinco pases hasta el 25 de febrero. El jueves y ayer viernes se abrió este nuevo periodo con la obra 'Clepsidra', a cargo de alumnos de Interpretación de la ESAD. La clepsidra es un reloj de agua que sirve para reflexionar precisamente sobre el concepto del tiempo y si se puede predestinar el azar. El libro 'La movida cacereña' nos ha hecho volver la mirada hacia esos años 80 en los que se produjo una especie de reacción a los tiempos grises y amordazados del franquismo. En esa movida cacereña despuntó la banda Coup de Soupe. Sus herederos, Los Sobrinos de Gabino Díaz, acaban de sacar un trabajo creado por la banda que siguió al mítico grupo extremeño, que se disolvió en 1991 después de ocho años de trayectoria. El pasado jueves en Boogaloo tuvo lugar el concierto de presentación de este vinilo, con Marce Solís como maestro de ceremonias. Más pasado, en esta ocasión para echar la mirada a un hecho de la historia que no debería repetirse. Ayer jueves tuvo lugar la inauguración de la exposición 'El Holocausto. Una funesta historia europea' organizada por un equipo de investigación formado, entre otros, por Enrique Moradiellos, académico de Yuste y César Rina Simón, de la Red Alumni de Yuste. El director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno, asistió a este acto. Pese al azote vírico la Biblioteca Pública continúa con su programación de presentaciones. La escritora zamorana afincada en Cáceres y columnista de este diario Victoria Pelayo presentó el pasado jueves su libro 'Lo justo', un volumen formado por nueve relatos cortos que edita Baile del Sol. Son historias de personas comunes que guardan, como todo el mundo, sus ángulos ciegos y sus historias oscuras. Pelayo publicó en 1986 'Una amistad corriente' y retomó la escritura dos décadas después. También en la Biblioteca se celebró ayer el Aula de la Palabra, que organiza la editoral Norbanova y donde se dio a conocer el libro 'Lorca basado en hechos reales', escrito por Miguel Caballero, que, según la nota de prensa de la organización, «exhuma datos perdidos, aclara malentendidos v. sobre todo. proporciona un contexto inédito y apasionante a la obra del autor del Romancero gitano». En el acto participó el profesor y escritor Hilario Jiménez. La música ha entrado por todo lo alto en la agenda cultural de la ciudad. El Palacio de Congresos acogió el viernes un concierto de la Orquesta de Extremadura, con el que se inicia una colaboración entre esta orquesta y la Escuela Superior de Música Reina Sofía que trata de ofrecer oportunidades a músicos jóvenes con gran proyección. Los alumnos más talentosos de esta escuela entran en la programación de la OEX. Un tipo de música distinta llenó otro delos lugares para la cultura más activos de la ciudad, la librería café Psicopompo. El cantautor Suso Sudón actuó en este espacio, que todas las semanas tiene actividades con entrada libre. Esta semana no ha habido inauguración de exposiciones, pero el jueves se presentó el catálogo de la IX Bienal Iberoamericana de obra gráfica de la Ciudad de Cáceres, uno de los acontecimientos más destacados de la agenda municipal en materia de cultura. La concejala de Cultura, Fernanda Valdés, el comisario de la Bienal, Julio C. Vázquez y el artista y codirector del Taller 'Ucronías gráficas', Daniel Muñoz, clausuraron esta cita, en la que cada vez participan más artistas, tanto nacionales como internacionales. La galería Kernel continúa con su actividad en la calle del Camino Llano. Actualmente puede verse la exposición 'Miradas del Norte', compuesta por Ruth Campau, Terencio González, Michaella Zimmer, Riilo Sakkinen, Tess Williams, Giacomo Santiago Rogado, Theis Wedt y Struan Teague. Son los últimos días para ver esta muestra, que se clausura el próximo 5 de febrero. Sus dueños, María Gil y Julián Gómez, preparan ya el desembarco de una nueva exposición, la de Daniel G. Andújar el próximo mes de febrero. En tanto, continúan con su actividad hostelera en la tapería L´Avenir, desde donde se contemplan las imponentes columnas del Museo Helga de Alvear.

