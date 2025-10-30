La parte antigua de Cáceres alerta de diez puntos negros por el paso de vehículos de grandes dimensiones

En la Ciudad Monumental de Cáceres llueve sobre mojado. Hace pocos días la asociación vecinal denunció en redes sociales que un camión hormigonera de grandes ... dimensiones había provocado destrozos en la zona de influencia de la plaza de Santa Clara y que había descendido en dirección contraria por la calle Consolación.

Es el último ejemplo de una situación que soporta la zona intramuros (declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) y las áreas adyacentes: el tránsito de vehículos de grandes dimensiones causando daños a su paso. El colectivo vecinal ha cuantificado una decena de puntos negros en todo el casco viejo donde estos casos se repiten una y otra vez.

Para evitarlo, la asociación ha reclamado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento que extreme el control sobre la entrada de estos vehículos, que mejore la señalización actual y que se tracen itinerarios para estos camiones y furgonetas (y que alguien se encargue e vigilar que se cumplen). Otra de las peticiones es que estos vehículos se vayan sustituyendo por otros más reducidos para circular por el casco viejo, como ya hace una marca de cervezas para repartir su mercancía en la Plaza Mayor.

Un camión de gran tamaño desciende por los adarves. HOY

Las zonas más problemáticas, esas donde se producen los incidentes con mayor frecuencia por el paso de grandes vehículos, son las calles Caleros, Sande, Peñas Puerta de Mérida, Consolación, Hornos y Gallegos, Amargura, Tenerías (en su conexión con Caleros) y los adarves.

«Todos los días a la misma hora suele pasar una hormigonera de grandes dimensiones que supera la altura, al menos, de mi balcón. No debería pasar porque la ordenanza lo prohíbe pero les da igual porque manifiestan que tienen permiso. Mi balcón está todo el día en peligro, pues no dejan de pasar los camiones», se queja una vecina de la calle Consolación, junto a Santa Clara.

Para ilustrar la problemática desde la asociación vecinal remiten a un caso, de lo más paradigmático, sucedido hace algún tiempo. Un camión de reparto de muebles intentó entrar por la calle Hornillo y durante la maniobra rompió una bajante de agua de la vivienda situada en el número 3 y se llevó por delante un cable aéreo que cruza esta vía.

Un rato después, ese mismo camión pasó por la calle Caleros, donde se disponía a dejar la mercancía, y rompió el balcón de una de las viviendas. En este caso, según la asociación, el problema radicaba en que el vehículo pasó por una señal limitante a tres metros situada en la calle Sande (junto a San Blas), cuando en su recorrido posterior tenía que pasar por un balcón que está situado a 2,80 metros de altura, por lo que en este caso la señalización no era la adecuada.

Peticiones concretas

En cuanto a las peticiones concretas que la asociación ha hecho al Consistorio, destaca la corrección y el refuerzo de la señalización de las alturas y pesos de los vehículos que pueden acceder. Solicita además que cuando la Policía Local conceda un permiso a un vehículo para realizar un servicio, compruebe el volumen y el peso del mismo.

«De nada vale denunciar a los vehículos que acceden y reparar los daños que producen si no se toman medidas para solucionar los motivos que las provocan», incide la asociación vecinal.

Furgoneta 'encallada' en la calle Amargura. HOY

Aunque no figura dentro de la relación de los diez puntos negros, la plaza de la Soledad sufrió en febrero de 2023 un incidente provocado también por un vehículo de grandes dimensiones. Un camión de una empresa de lavandería chocó contra la ermita homónima, derribando parte de su fachada. El impacto afectó a una pared del templo y provocó grietas en su interior. El accidente se produjo mientras el conductor realizaba una maniobra.

Y en julio de ese mismo año un autobús de la formación política Vox causó daños en un balcón de la calle Peñas al quedar atrapado en esta vía que comunica San Blas con la plaza de la Audiencia.