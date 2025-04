«El parque me da la tranquilidad de que no hay coches para venir con los niños»

Laura Alcázar Lunes, 21 de febrero 2022, 07:14 | Actualizado 10:00h. Comenta Compartir

David, Lucas y los mellizos Gonzalo y Martín, son los 'Cuatro Príncipes' de Beatriz García, el nombre de la cuenta que ha hecho popular a esta cacereña en la red social Instagram, en la que suma más de 11.000 seguidores. Muchos de ellos, padres y madres de familia numerosa que trabajan también fuera del hogar y que, como ella, hacen malabares a diario para compaginar las dos facetas.

¿Pero cómo es el día a día en una casa con cuatro hijos de 9, 5 y 3 años? «¡Pues una locura, para qué voy a mentir!», reconoce. «Es un poquito locura pero hay mucha organización en casa y no falla..., y lo que siempre ha pasado en las familias numerosas, que el mayor va ayudando un poquito a los más pequeños y así es como nos organizamos», cuenta Beatriz, que es empleada de una conocida firma de moda femenina.

«El día a día, como en todas las familias, no es distinto, lo que pasa es que te conlleva un poco más de tiempo y hay cosas que no pueden fallar, como las lavadoras y la ropa. En definitiva, organización, pero en realidad es lo mismo que en cualquier familia de un niño o de dos».

Nacida y criada en Cáceres, Beatriz conoce el parque del Príncipe desde pequeña y en la actualidad afirma que acude con más frecuencia con sus retoños. «A ellos les encanta, y a mí que me da mucha tranquilidad en el sentido de que no hay coches, porque con cuatro niños tienes que tener mil ojos», advierte.

«Desde que lo reformaron venimos bastante. Si antes tenía vida, ahora muchísima más»

«En casa hay mucha organización y el mayor va ayudando un poquito a los más pequeños»

«Desde que lo reformaron –agrega– venimos bastante, tanto al parque de arriba que es más para los pequeñitos, como a este (refiriéndose a la zona nueva de juegos infantiles). Si antes tenía vida, creo que ahora tiene muchísima más vida el parque».

El vergel urbano que es el Príncipe representa una vía de escape para esta madre trabajadora cuya jornada empieza a las seis y media de la mañana y acaba cuando sus 'Cuatro Príncipes' se van a la cama después de un largo de día de preparar desayunos y almuerzos, aseos, colegio, comidas, estudio y juegos.

Ampliar Beatriz sobre una de las esculturas del museo al aire libre. A. MÉNDEZ

«Intento sacar un huequecito siempre que puedo porque me gusta mucho salir a correr y en el parque tienes mil opciones. Vengo mucho a hacer deporte, a mí me sirve de desconexión y aquí respiras un poco aire puro en mitad de la ciudad».

Beatriz se inició en Instagram al quedarse embarazada de sus mellizos, «con el segundo dijimos 'vamos a por la niña' y... ¡sorpresa, mellizos y encima dos niños! Me preguntan mucho si voy a ir a por la niña pero, ¡no voy a ir a por la niña!». Desde esta ventana al mundo de las redes sociales, exhibe la vida saludable que lleva en familia.

'Influencer'

Pese a que Instagram la ha convertido en un referente para otras familias, la cacereña no cree que dé el perfil de 'influencer'. «¿Qué puede ser un poco influencia para algunas personas?, es verdad que hay mucha gente que me escribe, me comenta y se sienten muy identificadas conmigo, pero no me considero una 'influencer'. Yo sigo y me siguen muchas familias numerosas con las que también me siento identificada». En la distancia, pero con la cercanía que ofrece Internet, comparten vivencias y experiencias.

Su tirón en Instagram lo aprovecha para impulsar su otro trabajo, distribuye productos de nutrición y la cuenta le sirve para motivar a su comunidad de seguidores. Es al dejar a los pequeños en su colegio, Las Carmelitas, y antes de entrar en la tienda, cuando dedica una hora a actualizar su cuenta y contestar los numerosos mensajes que recibe.

Temas

Cáceres