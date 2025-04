«El parque del Príncipe es un pasillo natural desde el Olivar de los Frailes, por eso hay tantas aves»

Laura Alcázar Lunes, 8 de noviembre 2021, 07:36 Comenta Compartir

José Manuel García Caballero despliega en sus ratos de ocio su aguardo o 'hide' en el Príncipe y coloca su equipo fotográfico, dispuesto a esperar sigiloso que las aves del parque se posen a poco más de dos metros de su escondite en los bebederos naturales –o artificiales– que se forman en los pequeños charcos y regatos más próximos a Aguas Vivas.

Lo encontramos camuflado en un paisaje otoñal junto a uno de estos humedales. Sentado y con la cámara sobre un trípode, listo para presionar el disparador y capturar en un instante la belleza de alguna de las más de medio centenar de especies que nidifican o sobrevuelan el Príncipe, uno de los espacios con mayor diversidad ornitológica de la ciudad. «Aprovechamos la regatera de agua para poner unas piedras y que se forme una balsa, con unas ramas, así ellos acuden tanto a las ramas como al bebedero», ilustra José Manuel, que en apenas hora y media ha fotografiado media docena de aves diferentes. «He visto pico gordo, verderones, currucas cabecinegras, capitorotadas, mosquiteros, un chochín...». Este día tuvo suerte y consiguió hacer unas 200 fotografías de pájaros.

«Le pongo un flash porque aquí hay una zona muy oscura y para captar los movimientos cuando están en el agua necesitas un poco de luz artificial», explica este cacereño de 53 años que lleva un equipo fotográfico especializado.

«La cámara es una Nikon D500, muy rápida en ráfaga y con buen enfoque. Y tengo un objetivo 150-600. Es zoom, no fijo, porque te da más versatilidad, por ejemplo, si estás muy pegado como ahora y necesitas tener un enfoque un poco más amplio, yo prefiero que sea zoom. Te da bastante alargue para coger a distancia a las aves, sobre todo cuando son pequeñas», detalla.

Ampliar José Manuel tiene una Nikon D500 con un objetivo 150-600. ARMANDO MÉNDEZ

José Manuel no se dedica profesionalmente a la fotografía. Es empleado de Catelsa y los días que la fábrica detiene su producción (la factoría entró en ERTE el pasado 25 de octubre) aprovecha para disfrutar de la que es su principal afición, la fotografía de naturaleza, en particular, la ornitológica.

«Me introduje hace bastante tiempo en la fotografía general pero la naturaleza, las aves y los animales me han gustado siempre», reconoce. «Al final he ido convirtiendo ese gusto en mi hobby y desde hace tres años solamente hago fotografías de naturaleza», relata García, que ha obtenido este año el primer premio del concurso fotográfico convocado por la UEx, 'Otras miradas/otros enfoques sobre el patrimonio histórico, artístico y cultural de Extremadura', gracias a su trabajo 'De puente a puente'.

El fotógrafo aficionado cuenta que el Ayuntamiento le desestimó una solicitud «formal» en la que proponía que se instalasen bebederos en el parque. Cree que sería una buena iniciativa para dar a conocer las especies del recinto, además de facilitar un sitio a quienes, como él, tienen la afición de fotografiarlas.

«Primero me lo aprobaron y al ponerme en contacto con el personal del parque me pusieron una serie de impedimentos, sobre todo por el 'hide', y tuve que registrar otra solicitud que luego denegaron por ambas partes. Fueron solamente pegas, como si usar un 'hide' fuese algo catastrófico o hicieras alguna cosa fuera de la ley. La verdad que no lo entiendo», lamenta.

Pese a esa negativa municipal, José Manuel tiene retratadas unas 30 clases de aves. La mejor época para observarlas, indica, es durante la primavera porque en otoño muchas de ellas migran. «El parque es como un pasillo natural que viene desde el Olivar de los Frailes, por eso hay tantas aves. Además, tienen mucha comida y agua, y hay gran diversidad de fauna y vegetación», subraya García, que ha empezado a subir sus instantáneas a la cuenta de Instagram @kriptonit68.

