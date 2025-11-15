HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Instalación de las casetas para actividades recreativas en el parque Gloria Fuertes. Jorge Rey

El parque Gloria Fuertes de Cáceres tendrá atracciones navideñas y casetas recreativas

El PSOE quiere saber si el empresario que las instaló en 2024 mantiene deudas con el Ayuntamiento, pues una hija suya regenta la firma que las pone este año

R. H.

Cáceres

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

El Ayuntamiento de Cáceres ha autorizado a la empresa Playful Park la instalación de varias atracciones infantiles, en concreto un carrusel y una mininoria, así ... como un puesto de venta de buñuelos en el parque de Gloria Fuertes, desde el próximo 18 de noviembre hasta el 6 de enero de 2026. También se ha autorizado a la misma empresa la instalación de 14 casetas en el mismo parque que contarán «con actividades recreativas navideñas destinadas tanto al ocio infantil, juvenil como al ocio familiar», según explicó este viernes el portavoz municipal, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, recogida por Europa Press.

