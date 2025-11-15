El parque Gloria Fuertes de Cáceres tendrá atracciones navideñas y casetas recreativas

El Ayuntamiento de Cáceres ha autorizado a la empresa Playful Park la instalación de varias atracciones infantiles, en concreto un carrusel y una mininoria, así ... como un puesto de venta de buñuelos en el parque de Gloria Fuertes, desde el próximo 18 de noviembre hasta el 6 de enero de 2026. También se ha autorizado a la misma empresa la instalación de 14 casetas en el mismo parque que contarán «con actividades recreativas navideñas destinadas tanto al ocio infantil, juvenil como al ocio familiar», según explicó este viernes el portavoz municipal, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, recogida por Europa Press.

La misma empresa promotora será la encargada de colocar y gestionar el 'Poblado navideño', para la venta de artesanía y gastronomía en la Plaza Mayor, concretamente en el espacio que se encuentra a la derecha según se sale calle Pintores, donde ya se ha colocado otros años.

Esta autorización es también para las mismas fechas, del 28 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, así como la cesión del citado espacio los días del 17 de noviembre al 12 de enero para montar y desmontar las infraestructuras. Se instalarán 18 casetas de madera dedicadas a artesanos y una para la venta de churros y chocolate.

«Estamos convencidos de que con estas actuaciones, más la programación que está preparando la Concejalía de Festejos, la Navidad seguirá siendo un referente en nuestra ciudad y será, sin duda, una fecha clave que ya se ha consolidado en el calendario cacereño», ha dicho Orgaz.

A preguntas sobre si la empresa a la que se le ha concedido la autorización está relacionada con la que montó las atracciones el año pasado o con el empresario que instaló la pista de hielo en 2023 que pidió un aplazamiento para saldar la deuda que tiene con el Ayuntamiento, Orgaz ha respondido que la empresa Playful Park «es la primera vez que solicita esta instalación de estos puestos en el Ayuntamiento».

El PSOE pide explicaciones

Y es que el grupo municipal del PSOE ha registrado una petición para reclamar al Gobierno local explicaciones sobre los procesos de adjudicación de las atracciones navideñas que se están instalando, entre ellas esta de Gloria Fuertes o la pista de hielo que se está licitando para la Plaza Mayor. Según la portavoz municipal, Belén Fernández, lo que quieren es conocer la situación de la deuda que el empresario que instaló el año pasado los cacharritos de Cánovas mantiene con el consistorio. De hecho, Fernández asegura que la empresa Playful Park, a la que se ha autorizado a montar las atracciones en el parque Gloria Fuertes, está regentada por la hija de ese empresario.

«Queremos que se nos actualice cuál es la situación de regularización de esta deuda, porque entendemos que puede ser alguno de los empresarios que obtenga este concurso», ha señalado Fernández, que ha recordado que ese mismo empresario fue el responsable de las atracciones del parque Gloria Fuertes, y «en la Junta de Gobierno local se advirtió por parte de un informe de Tesorería de la deuda que mantenía este señor y que eso obligaba al levantamiento de estas instalaciones».

Ángel Orgaz ha respondido que el «cuando el Ayuntamiento procede a autorizar cualquier ocupación de vía pública de cualquier empresa se cerciora de manera previa por parte de los técnicos si se encuentran al corriente de pago con el ayuntamiento o si están en situación de deuda», ha aclarado el portavoz municipal, quien asegura si se ha dado la autorización «es porque esas empresas se encuentran al corriente de pago».

Respecto a si habrá pista de hielo o no en la Plaza Mayor, ha señalado que «todavía está abierto el plazo de solicitud, por lo que hay que esperar a saber si hay ofertas.