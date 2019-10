El parque comercial de Cáceres continúa bloqueado tras reunirse Pronorba y el Ayuntamiento Terrenos del APE 27.01 en los que se proyecta un parque de medianas superficies. :: l. cordero La Junta requiere documentación adicional antes de resolver sobre la inscripción de una segunda agrupación de interés urbanístico MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 7 octubre 2019, 08:02

El proyecto para poner en marcha un parque comercial de medianas superficies junto a Carrefour continúa bloqueado. Más de un año después de la presentación en el Ayuntamiento del programa de ejecución, la iniciativa ha encallado. Los técnicos municipales habían hecho advertencias en las reuniones previas en relación al diseño, dotaciones y desarrollo. Con el documento oficial listo, el siguiente paso debía ser que este pasase por la Comisión de Urbanismo y el Pleno, además de someterse a un periodo de exposición pública. Nada de eso ha sucedido y, por si no fuera bastante, el contencioso entre las partes que se atribuyen la propiedad del suelo se alarga.

La Junta de Extremadura sigue sin pronunciarse después de casi un año de espera sobre la solicitud de la empresa Pronorba para constituir una segunda Agrupación de Interés Urbanístico (AIU). La promotora asegura ser la propietaria de más de la mitad de los terrenos. Responsables del Gobierno local se han entrevistado en los últimos días con su gerente, Rodolfo Orantos, con el fin de conocer de primera mano sus argumentos y en busca de desbloquear una situación que se alarga en el tiempo.

CRONOLOGÍA Febrero de 2016 Se constituye una primera Agrupación de Interés Urbanístico para el desarrollo del APE 27.01. Se denomina Ruta de la Plata Marzo 2017 Entra en el Ayuntamiento la consulta de viabilidad. Se aprueba en pleno en mayo con la única abstención de Podemos. Noviembre de 2017 Pronorba presenta una primera alegación al considerar que más de la mitad del terreno es de su propiedad. Esa alegación no fue respondida por la administración. Diciembre de 2017 Tanto en Comisión como en pleno municipal, el Ayuntamiento se adhiere a la AIU. Podemos vota en contra. Agosto de 2018 Se presenta el programa de ejecución. Las obras deben empezar en 2019. uNoviembre de 2018 Pronorba insiste en que el proyecto no se puede tramitar sin contar con ella y pide presidir la AIU. Poco después presenta su propia AIU. La Junta estudia el caso. uSeptiembre de 2019 El nuevo Gobierno local busca soluciones.

La consulta de viabilidad del parque de medianas se presentó en el Consistorio en marzo de 2017. Fue aprobada en mayo de ese año en pleno. Solo se abstuvo Podemos. Sin embargo, en noviembre de 2017, Pronorba ya presentó una primera alegación. Fue ignorada y el Ayuntamiento, también con el voto en contra de Podemos, se adhirió con más de 9.000 metros cuadrados de su propiedad a la AIU Comercial Ruta de la Plata. En la misma no figura Pronorba, que advirtió por escrito entonces al Ayuntamiento de que sería «imposible» la viabilidad de la agrupación existente.

El Consistorio amplía sus alegaciones ante la Junta y cree que el caso se encamina a los tribunales

En diciembre pasado, Pronorba constituyó la AIU La Labradora, con su gerente como presidente. Se ve autorizada para liderar el nuevo proyecto comercial, frente a la AIU original integrada por Fernando Jiménez Escandón, Hiper Tambo, Hermanos Guisado y el propio Ayuntamiento. La Junta de Extremadura y su actual Consejería de Población y Territorio se encontraban así en la tesitura de avalar el paso dado por Pronorba o invalidarlo. La decisión de aceptar o no la inscripción en el Registro de Programas de Ejecución y Agrupaciones de Interés Urbanístico es suya. En mayo pasado ya informó que estaba «en trámite de contestación». Ahora responde que el expediente «aún no ha concluido», es decir, no se ha adoptado ninguna decisión definitiva.

Lo que sí ha hecho la administración regional es solicitar a los promotores de la segunda AIU «documentación complementaria». El pasado 17 de septiembre, la Dirección General de Urbanismo advirtió a Pronorba de una posible «caducidad» en el procedimiento si no aportaba la documentación requerida. Ya han tenido trámite de audiencia tanto el Ayuntamiento como el presidente de la AIU original, Fernando Jiménez Escandón. A su vez, el Consistorio amplió su escrito de alegaciones el pasado 30 de mayo.

Al mismo tiempo, y según confirma la Consejería de Población y Territorio, el máximo responsable de la AIU Comercial Ruta de la Plata ha pedido tener acceso al expediente tramitado para su consulta. La situación afecta al denominado APE 27.01, un área de planeamiento específico que se contempla en el Plan General Municipal. El Ayuntamiento cuenta con 9.637 metros cuadrados sobre un total de 38.709, según la documentación oficial.

Pronorba cuestiona la misma. Avala su planteamiento con certificación del registro de la propiedad, el plano de la finca y georreferencias topográficas. Con su 'reparto', tendría más de 22.000 metros cuadrados de una superficie total en el futuro parque de medianas de 40.413. Igualmente, cuestiona la tramitación, al no haber recibido respuesta de la administración local de una alegación presentada en noviembre de 2017 antes de que el Ayuntamiento se adhiriese a la agrupación urbanística. Pronorba sostiene que los grupos políticos votaron este asunto sin tener toda la información disponible.

Desde la promotora no se quiso entrar en detalles sobre la reunión mantenida la semana pasada con responsables municipales. Se limitaron a agradecer el diálogo abierto por el nuevo Gobierno, con el alcalde, Luis Salaya, al frente, y los concejales de Urbanismo, José Ramón Bello, y de Fomento, Andrés Licerán. En el Ejecutivo local no se hizo pública esa reunión, que se situó fuera de la agenda oficial. Se transmite la idea de que el caso parece abocado a decidirse en los tribunale. Es una de las patatas calientes que ha heredado de la anterior administración y la gestión de la misma no está siendo sencilla. De momento, una firma especializada, Bogaris Retail, se encarga de la promoción del futuro parque y la llegada de operadores comerciales. Su director en Extremadura anunció en noviembre de 2018 que no renunciaba al proyecto pese al «lío de propietarios». «Algo que «ni nos va ni nos viene», apuntaba entonces.

Bogarís también ha contactado con el Consistorio en busca de una solución que se hace esperar. La realidad es que las obras del parque debían haber empezado en 2019, pero ni están ni se esperan por ahora.