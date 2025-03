La teniente alcalde de Cáceres pide a la pareja que no abandona un edificio que puede caerse que se vayan: «¡Qué miren por su vida!»

«Desde el Ayuntamiento insistimos en que tienen que irse de esa vivienda por su seguridad. ¡Qué miren por su vida!, porque es un riesgo ... real el que existe». Así de contundente es María José Pulido, primera teniente alcalde de Cáceres, al hablar sobre el caso de Irene y Eric que siguen viviendo en el bajo del número 4 de la Cuesta del Maestre, cuando Disciplina Urbanística ha señalado que nadie puede vivir en su interior por peligro real de derrumbamiento.

Pulido ha indicado que el Ayuntamiento es consciente de la situación de esta pareja, que viven con 800 euros al mes de dos pensiones: él está en tratamiento de un cáncer de médula y ella tiene un 65% de discapacidad. Dice que el Instituto Municipal de Asuntos Sociales les ha ofrecido irse a un hostal que pagará el IMAS, ir gratis a un piso con enfermos oncológicos, o buscar un piso económico pudiendo ayudarles con el alquiler, pero que la pareja a rechazado esas ayudas. «Desde el Ayuntamiento les animamos a que acepten algo de lo que les ofrecemos», decía este miércoles María José Pulido.

«Nosotros nos queremos ir»

Irene y Eric, tras conocer las palabras de la primera teniente alcalde, aseguraron a este medio de comunicación que no es cierto que el Ayuntamiento les esté ayudando. «Fuimos al hostal que nos dijeron –señala Irene–, y resulta que tenemos que pagarlo nosotros y luego ya se verá si nos pagan la estancia, y en el piso de enfermos con cáncer solo podemos estar hasta el día 7. No nos están ayudando a buscar un piso económico. Nosotros nos queremos ir de aquí, pero no nos están ayudando. Estamos viendo pisos, pero no podemos pagar más de 300 euros. No tenemos dinero. Teníamos previsto hablar hoy con la trabajadora social para ver algún recurso, pero no nos ha llamado». Ellos insisten en que les han dado poco tiempo para buscar algo, al decirles el 24 de octubre que tenían que irse ya.

275 euros por una infravivienda

En el bajo hay tres infraviviendas, según el informe del Ayuntamiento, que no tienen ventilación, son pequeñas, no tienen extractor de humos, poca luz y mucha humedad. Irene y Eric vivían en uno de estas infraviviendas pagando 275 euros al mes. En otra vivienda vivía un joven y en la tercera dos jóvenes. Los inquilinos de esas dos viviendas se han ido ante el aviso de la Policía Local y en la actualidad están viviendo con sus familias en sus pueblos.

Si Irene y Eric no se van, serán desalojados por la fuerza, pero antes tiene que iniciarse trámites en un órgano judicial de Cáceres, y la orden de desalojo tiene que estar firmada por un juez.