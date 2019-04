El pantano de Guadiloba en Cáceres no nota las últimas lluvias y sigue al 53% de su capacidad EUROPA PRESS Martes, 9 abril 2019, 13:47

El embalse del Guadiloba, que abastece de agua a Cáceres, no ha notado las últimas lluvias y continúa al 53% de su capacidad lo que, no obstante, garantiza el consumo y no se prevén problemas de abastecimiento en los próximos meses.

El delegado de la empresa responsable de la gestión del agua en la capital cacereña, José Luis Castaño, ha señalado que el pantano «no ha cogido nada de agua porque para que coja debe llover de forma bastante sostenida y durante varios días y, de momento, no se han dado esas condiciones».

«El nivel sigue estable», ha explicado el responsable de Canal de Isabel II. Castaño ha añadido que el trasvase desde el río Almonte está funcionando desde el 6 de febrero, que se puso en marcha a la vista de la escasez de lluvias durante el invierno y para garantizar el nivel del Guadiloba. «Se mantendrá el trasvase y pasaremos el verano si mproblemas», ha concluido.