«La pandemia me dejó sin trabajo y tuve que pedir ayuda»

Yuri Waleska Guzmán Paredes, de 32 años, ha dejado atrás su Honduras natal para buscar un futuro mejor para sus tres hijos. Hace tres años se instaló en Cáceres, donde consiguió a través de una conocida un trabajo como interna en una casa. Su idea ... era traerse a los menores, a los que dejó con su madre, en agosto de 2020. Pero llegó la pandemia y sus planes saltaron por los aires.

Perdió el trabajo que tenía y tuvo que pedir ayuda. Se dirigió al grupo de Cáritas que trabaja en la parroquia del Espíritu Santo, la zona en la que reside. Desde la organización le han facilitado vales canjeables para comprar alimentos y también le ha proporcionado formación en diferentes campos.

En marzo del año pasado Yuri, que en Honduras trabajaba en una fábrica textil, logró traerse a sus tres descendientes –más tarde de lo esperado–. También ha conseguido empleo. Durante la semana va cuatro horas diarias a una casa a limpiar. Y durante los fines de semana cuida a una persona mayor. «Me gustaría tener un salario fijo y un horario normal», desea desde el céntrico Paseo de Cánovas.

El sueldo fijo, explica, le permitiría afrontar con mayor seguridad todos los gastos y con un horario normal, con los fines de semana libres, podría disfrutar de un tiempo de ocio del que ahora carece junto a sus hijos, de 16, 11 y siete años. Pero no se queja. Cree que las cosas mejorarán poco a poco. La parte más dura, recuerda, fue la inicial, cuando estaba sola en un país extraño. Ahora, por suerte, está con su familia. También tiene en Cáceres a dos de sus hermanas y a un cuñado.

«Quería una mejor educación para los niños», indica. En la actualidad, los menores estudian en el colegio María Auxiliadora. En un primer momento pensó en instalarse en Madrid pero finalmente llegó a Cáceres a través de un contacto. No se arrepiente de la decisión.

Cáritas le facilita un vale canjeable por comida cada 15 días, formación y clases de refuerzo para los menores

«La pandemia me dejó sin trabajo y tuve que pedir ayuda. Toqué la puerta de Cáritas, donde me dan un vale de comida para ir al supermercado», detalla. Esta ayuda, que mantiene en la actualidad, consiste en 30 euros cada 15 días, que Yuri canjea en la popular tienda de alimentación 'Maruchi' de la calle Costa Rica, en Llopis Ivorra, donde vive la hondureña. «Es complicado llegar a final de mes. Paro ahí vamos, tirando. Hay que saber administrarse. Cáritas también me ayuda con clases de refuerzo para los niños», detalla.

La población hondureña se ha convertido en el grupo de inmigrantes más numeroso de la ciudad. Según el último padrón municipal, con datos actualizados a 1 de enero de 2021, en la capital había 397 ciudadanos de Honduras empadronados en la capital. «Creo que de aquí ya no me voy. Estoy muy contenta y me gusta lo cerca que está todo», concluye Yuri.