Paloma Paniagua: «Queremos que venga gente desde todo el mundo a dibujar Cáceres»

«Urban Sketchers significa algo así como dibujantes urbanos. Es un movimiento a nivel internacional. Hay grupos de Urban Sketchers (US) en muchas partes del ... mundo, y nosotros decidimos hacer un grupo oficial en Cáceres. Lo hicimos hace poco y ya somos 37 dibujantes», afirma la acuarelista Paloma Paniagua Martín.

Ella y Julián González de La Montaña son los fundadores del grupo cacereño, que realizaron en octubre de 2022 una primera reunión a nivel nacional que fue un éxito. Participaron 35 dibujantes, entre ellos Joaquín Dorao que realiza cuadernos de viajes con acuarelas.

«Yo viajaba y pintaba, pero siempre en solitario –cuenta Paloma Paniagua–, empecé a pintar con Joaquín. Pintábamos rincones de Cáceres y nos dijimos, ¿por qué no hacemos un grupo oficial de Urban Sketchers, como hay en Madrid, en Córdoba o Sevilla? Decidimos abrir una cuenta en instagram y empezó a apuntarse gente». Ella asegura que no hace falta ser un profesional del dibujo para formar parte del grupo. «Igual tú pintas acuarela en tu casa porque te relaja, pero puedes hacerlo con más gente, y te das cuenta de que no hace falta tener un nivel increíble para pasar un buen rato y compartir experiencias, ver qué técnicas usan otros, o qué cuadernos y pasar una mañana agradable. Hay grupos por todo el mundo, en Nueva York, en París... Hacen simposios anuales; el año pasado fue en Ámsterdam y este año es en Nueva Zelanda. Nuestra ilusión, lo que nosotros queremos, es que algún simposio internacional se realice aquí, y que vengan de todo el mundo a dibujar Cáceres».

Los dibujantes de fuera que vienen a ‘quedadas’ del US de Cáceres se suelen quedar sorprendidos con la ciudad si es que no la conocen. «Dicen que tiene muchos rincones para dibujar, mucho que ofrecer y que quizás se ha movido poco en este mundillo del arte». El grupo cacereño hace al menos una reunión mensual, y realizan talleres para animar a la gente a disfrutar de pintar un lugar sintiéndolo, fijándose en los detalles. También quieren hacer excursiones, como por ejemplo ir a pintar Los Barruecos, o Plasencia o Badajoz. «Ahora se han puesto en contacto con nosotros el grupo de Valencia, que quieren venir a Cáceres a pintar y que luego vayamos nosotros a Valencia».

Ampliar El Palacio de Moctezuma de Cáceres dibujado por Paloma Paniagua. S.E.

Nacida en Cáceres hace 29 años, Paloma Paniagua es profesora de Inglés en Jaraíz de la Vera. «Me gusta llevar el dibujo al ámbito educativo –afirma–. Hemos hecho con mis niños una excursión a la presa de las Majadillas en Jaraíz, y se llevaron sus cuadernos y pintamos el paisaje. El tiempo que están dibujando no están con el móvil y les gusta, hay que enseñarles, que se paren y aprendan a observar los detalles».

El sueño de la acuarelista cacereña es recorrer el mundo pintando. Estuvo un año viviendo en Nueva York, ha viajado por China, por distintos países de Europa, por Marruecos y estas navidades estuvo en Egipto. En sus viajes siempre tiene tiempo para sacar su cuaderno y sus acuarelas y detenerse a pintar, a disfrutar del tiempo y de los detalles. Ella tiene varios cuadernos llenos de dibujos en los que destaca el color. Paloma anima a la gente que nunca lo ha hecho, a que lo intente. «No es difícil aprender –asegura–. Es práctica. Ponerte y dedicarle horas».