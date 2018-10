«Los padres tienen miedo a saber si sus hijos beben alcohol» Ramos-Paúl en el Complejo Cultural San Francisco. :: jorge rey La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, 'Supernanny' ofreció una charla para fomentar los buenos hábitos en los menores C. NÚÑEZ CÁCERES. Jueves, 25 octubre 2018, 07:39

La comunicación con los hijos es fundamental para conocerles sus hábitos y su modo de vida. Ésta ha de ser fluida para abordar un tema que tanto preocupa en las familias como el del consumo de alcohol en edades tempranas. Así lo ve Rocío Ramos-Paúl, la célebre 'Supernanny' cargada de consejos que labró su fama enseñando a padres a lidiar con sus hijos en un programa televisivo. Autora de la guía 'Menores, ni una gota, más de 100 razones para que un menor no beba alcohol', ayer mantuvo una charla con familias cacereñas para abordar el difícil asunto del consumo de alcohol en la niñez y la adolescencia. La ciencia ya arroja la certeza de que no hay nivel consumo de alcohol, por mínimo que sea, que resulte inocuo, pero para los menores el peligro radica en «la falta de control» y «los atracones», apunta Ramos-Paúl.

Supernanny constata que cuando llegan las edades complicadas los padres «tienen miedo, miedo a no saber si consumen y cómo abordarlo». Campañas de concienciación como ésta, en la que participa la Federación Española de Bebidas Espirituosa (FEBE) y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, «han conseguido bajar la edad de inicio, estamos ya en 14 años, cuando yo empecé a trabajar con FEBE y con el Ministerio de Sanidad estábamos en 13 y poco, también ha disminuido el número de menores que se pegan el atracón».

Uno de los consejos que da a las familias es que, claramente, le digan a sus hijos menores que «hasta los 18 años es ilegal que beban alcohol». Considera que en anteriores generaciones «el consumo experimental siempre ha estado presente, pero la diferencia es que no había este tipo de esquema de bebida, el del botellón y una edad de 14 años no permite autocontrol».

¿Qué medidas se pueden tomar? «La clave es que no perdamos el norte cuando empiezan a crecer, y que ellos, que quieren conseguir más autonomía, vayan consiguiendo pequeños hitos en su autonomía a través del cumplimiento de responsabilidades».

Una situación complicada es saber qué se puede hacer si hay que enfrentarse a una borrachera de un hijo. «Tú como padre tienes que contar que en esta etapa hay un proceso y un punto de experimentación inducido por el grupo de amigos, pero tu mensaje en casa tiene que ser el mismo: tú no puedes beber porque es ilegal, no puedes llegar bebido, si tú bebes puedes tener consecuencias y yo las voy a cumplir, es un castigo, claro que sí, al día siguiente yo me levanto, te escucho, pero ya habíamos quedado que te retiro el privilegio de salir los viernes hasta las dos o te tienes que quedar de canguro de tu hermano si salimos a cenar o no tienes paga y para ganártela tienes que venir a las horas que marquemos».

La familia es, a juicio de Rocío Ramos-Paúl, un referente básico. Los buenos hábitos se transmiten y hay que cuidarlos. «Siempre somos modelo, para lo bueno y para lo malo», argumenta esta psicóloga.