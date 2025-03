Padre Gianni: «Me gusta estar a pie de calle, al lado de los más débiles»

Toca el acordeón, es un gran aficionado a la fotografía y de pequeño soñaba con pilotar aviones. Gianni Vettori (Trento, Italia, 1941) no es un ... cura de iglesias. A él hay que buscarle en la calle, donde asegura que está su parroquia. Todas las mañanas, muy temprano, le esperan en la Plaza de la Concepción un grupo de personas sin hogar, a las que se lleva a desayunar a una cafetería cercana. Invita el padre Gianni, como se le conoce popularmente. Llegó a Cáceres hace cuatro décadas, tras pasar por Vitoria y Valladolid, junto a otros dos compañeros de la congregación Hijos de María Inmaculada (pavonianos).

En este tiempo ha sido profesor de Religión, cura en la parroquia de Fátima, capellán de la cárcel, voluntario para acompañar a enfermos terminales de sida en el viejo hospital Nuestra Señora de la Montaña, fundador del grupo musical Alborada y rector de la ermita del Vaquero, entre otras cosas. Y pronto será, además, hijo adoptivo de Cáceres. Así lo decidió la semana pasada el Ayuntamiento, que ha acordado por unanimidad iniciar el expediente para que la propuesta surgida del IES Ágora se haga realidad.

«Me siento confuso», confiesa el sacerdote sobre su próximo nombramiento a las puertas de la sede de su congregación, donde vive, una austera casa situada cerca de la Plaza Mayor. «Pienso que hay mucha gente que trabaja, que ayuda, que colabora y que hace el bien... Creo que la medalla hay que soportarla más que aplaudirla. Lo recibo desde la humildad y la sencillez. Más que sentirme nombrado hijo adoptivo, creo que me siento nombrado padre adoptivo por el montón de jóvenes de los colegios, de la prisión y de la calle que me llaman padre», indica.

«Más que hijo adoptivo me siento padre adoptivo por la cantidad de jóvenes que me llaman padre»

El padre Gianni sale a diario a charlar con los que menos tienen. Se une a los corrillos de personas –muchas de ellas con problemas de adicciones– que se forman en Cánovas o en la Plaza de Santiago. Su objetivo es tenderles una mano para que tengan una vida mejor. En algunos casos, señala, se consigue. El italiano trabaja en coordinación con Cáritas, que cuenta con un programa de empleo para buscar trabajo a ciudadanos en riesgo de exclusión social.

«La calle es el lugar más apropiado para el sacerdote. Es en la calle donde está la gente que trabaja, que lucha, que sufre... Al templo van algunos, que hay que respetar y acoger, lógicamente. Pero Jesús caminaba en la calle y nuestro fundador, que era noble, decidió estar en la calle en lugar de quedarse en los despachos. En la calle es donde más se necesita la ayuda y el acompañamiento. Las lágrimas están ahí. Acepto la capilla. Me parece importante. Pero como estímulo, me gusta estar más en la calle, en la prisión y donde hay sufrimiento», reconoce en una mañana soleada.

Pasa la Navidad alejado de su Italia natal –donde suele retornar en verano– porque dice que es en estas fechas cuando los más débiles necesitan más su compañía. Y recuerda con una sonrisa en la cara la fiesta que organizó el pasado día 25, con regalos (incluido un paquete de cigarrillos, un mechero y una felicitación personalizada) y villancicos para todos los que quisieron acercarse al centro Ágora Francesco, junto a la iglesia de Santo Domingo. En estas instalaciones, que le ceden los franciscanos, el padre Gianni se encuentra tres tardes a la semana con los sintecho.

Su paso por la prisión

Si hay una experiencia que ha marcado al sacerdote fue su paso por la prisión de Cáceres, donde ejercía como capellán. Tiene un armario repleto de cartas enviadas por los presos con los que coincidió durante los ocho años que atendía el centro penitenciario. «Yo no empezaba rezando el padrenuestro. Empezaba con una sonrisa, con un saludo. Contaba chistes en la capilla. Nos reíamos y cantábamos. Vivíamos momentos muy bonitos», evoca.

Relata a modo de anécdota que en alguna ocasión el guarda de seguridad, extrañado por el silencio de los presos, se acercaba hasta donde estaban por si había ocurrido algo. «Pensaba que me habían secuestrado o me habían matado», dice bromeando.

«A Cáceres le he dado mi vida y mi cariño; aquí veo que me quieren y ese es mi mejor regalo»

Hace pocos días al buzón del padre Gianni ha llegado una nueva carta. Es de un interno que acaba de ingresar en la cárcel y que ya estuvo en la época en la que el sacerdote ejercía de capellán. «Se siente solo. Iré a visitarle», comenta. «La prisión me abrió los ojos sobre el dolor que hay detrás de una cara», señala. Aquí se fraguó el germen de su trabajo en la calle porque muchos internos le decían que querían seguir viéndole cuando salieran.

«A Cáceres le he dado mi vida y mi cariño, el que aprendí de mi madre y el de mi religión. No envidio ni al más grande futbolista, ni al más famoso de la película, ni al más grande de la política, ni siquiera a los más importantes de la Iglesia. Me gusta estar a pie de calle, al lado de los más débiles», afirma rotundo justo antes de que la voz se le quiebre, embargado por la emoción.

Su labor no siempre es amable. En alguna ocasión ha tenido que recurrir a la Policía por vivir situaciones violentas. Pero son excepciones, puntualiza. «Cáceres me ha dado una familia grande, con un montón de hermanos y un montón de hijos adoptivos. Yo ya tengo la alegría de sentir que me quieren y ese es mi mejor regalo», zanja Vettori, agradecido por el nombramiento.