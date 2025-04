Paco Lobo lleva a la plaza de la Conce de Cáceres su particular universo

Le cuesta un poco al productor Paco Lobo definir qué es 'Lobo House', su nueva guarida, un local enclavado en la plaza de la Concepción ... , una zona copada por negocios donde imperan los productos gastronómicos que les salen al paso a los turistas que transitan el camino al parking de Galarza. «No vendo patatera, no», bromea el promotor, que hace apenas unos meses sacaba su libro sobre la movida cacereña, en la que aborda cómo fue este movimiento en la ciudad. «Intento mezclar lo local y lo global», explica mientras muestra la parte de discos de vinilos y cedés, alguno de ellos editados o coeditados, como 'Canciones de los Sobrinos de Gabino Díaz. Coup de Soupe'. Rocabilly, punk, metal extremo y heavy forman parte de la selección que puede verse en este establecimiento, bajo la firma de Vinilako. Las colaboraciones y acuerdos con distinto tipo de marcas son uno de los sellos de este espacio, al que Lobo ha dedicado la mayor parte de sus energías recientes.

«Después del covid uno piensa que la vida pasa muy rápido, que hemos perdido dos años», cuenta con sombrero 'borsalino' y animada camisa mientras va descubriendo todos los secretos que esconde un lugar hecho a capricho y que contiene todas las cosas que les gustan. «Mira, mira, date la vuelta», insta para mostrar un espejo que refleja parte de la tienda. «Es algo que tenía muchas ganas de hacer, espero que funcione», dice cruzando los dedos. «Espero que sea rentable, por lo menos en la primera fase, la de cubrir costes». Más allá del interés comercial, que es evidente porque es una tienda, su objetivo último ha sido el de crear «un centro cultural y de ocio».

Literatura, arte y regalos originales forman también parte del particular universo de Lobo, ese microcosmos al que ha querido darle un toque moderno, como neoyorkino, a la plaza de la Conce, un punto con un toque canalla y hostelero. Busca también plantarle cara a la gran plataforma de Amazon, en donde en lugar de ver en directo y tocar lo que queremos comprar, observamos a través de la pantalla y tecleamos. «Quiero hacer también un culto a lo físico».

El local está primorosamente decorado, y aquí ha participado Ben Tocha, el encargado de pintar y de elaborar alguna de las piezas que pueden verse en este espacio, como un zeppelin-lámpara que aloja un tubo de iluminación. También le ha diseñado los muebles.

La tienda abrió la semana pasada y genera expectación, dice Lobo, que ve también cómo al visitante extranjero le interesa. «Se pasan muchos guiris», cuenta. «Voy a tener que aprender un poco de inglés», dice medio en broma medio en serio con Miguel Paredes, la persona que atiende el local, al lado.

Se ha inventado una línea de camisetas y bolsas bajo el sello Cáceres World, que recogen la belleza de la parte antigua con un toque de modernidad. Las ha diseñado Agustín Gallardo.

También vende las piezas que hace un artesano argentino, en la que talla discos de vinilo y homenajea a grupos de rock, porque le interesa fomentar la economía colaborativa». Así, hay un espacio para la librería-café Psicopompo en donde muestra libros y otro para la tienda de bellas artes Vidarte.

Artistas

En el espacio dedicado al arte moderno está Javier León, Gene García y Paco Mac Gregor. A través de los códigos QR se puede profundizar en la obra y otros creaciones de estos artistas.

Una de las paredes está decorada con un vinilo en el que están grandes grupos de culto como The Police, Nirvana, The Who, los Beatles o los Rolling Stones. Y al mismo tiempo, grupos de aquí. Lo local y lo global se dan la mano.