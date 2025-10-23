HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

DIPUTACIÓN

Paco Ibáñez, en el premio de memoria histórica

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

CÁCERES. La Diputación de Cáceres dará a conocer hoy su premio de memoria histórica ‘Conchita Viera’ en una gala a las 19.00 horas en ... el complejo San Francisco, en la que actuarán el cantautor Paco Ibáñez, la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres y el Conservatorio Elemental de Danza ‘El Brocense’.

hoy Paco Ibáñez, en el premio de memoria histórica