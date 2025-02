Pablo Palazuelo, el artista que buscó el paraíso en Monroy

Bien temprano vino este sábado Ana a la Redacción. Nada más llegar, mirándonos a mí y a su novio Salvador Guinea, nos dijo:

–Vamos ... a ver. ¿Estáis investigando sobre el marqués de Cerralbo y el castillo de Monroy, y no escribís nada de la relación que tenía este castillo con Pablo Palazuelo? –Calló. Nos miró. Nosotros nos miramos callados... y ella continuó– ¿Qué pasa? ¿No sabéis quién era Palazuelo, uno de los mejores artista de España? ¡No me lo puedo creer!

–¡Qué sí! ¡Qué no tienen ni repajolera idea! Que te lo digo yo –aprovechó la ocasión Caridad–. Anda, desásnales un poco, que estos están en el mundo por estar.

Mientras el compañero volvió a su mesa, para intentar conseguir más información sobre un accidente de tráfico del que había avisado el 112, Ana nos habló del pintor, escultor y grabador que nació en Madrid en 1915, que fue Premio Kandinsky en 1952, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1999, y Premio Velázquez en 2004. Nos dijo que inspirado en Paul Klee se hizo un poeta gráfico de la geometría y las matemáticas. «Después de estar unos veinte años en Francia –señaló–, regresó a vivir a España. Le hacía falta tranquilidad para crear, espacio para sus obras de gran tamaño y se fijó en que en la provincia de Cáceres, en Monroy, se vendía un castillo».

–Sí –metió baza Caridad–. Se dice que lo compró por 750.000 pesetas (4.500 euros de ahora), allá por el año 1970, y empezó a restaurarlo, gastándose casi todo su dinero porque el Estado no le ayudó.

–Estaba obsesionado con el castillo, que decía que fue construido por los templarios y estaba orientado astronómicamente –siguió Ana–. La verdad es que es un castillo algo raro, porque está en una zona llana, y para tener mayor protección tenía un foso y se accedía a él por un puente levadizo. A Pazuelo le gustaba mucho lo esotérico, la cábala, la filosofía y el pensamiento oriental. Tiene una serie de cuadros, que pintó en el castillo, que son mandalas o yantras a los que bautizó con el nombre de 'Monroy'.

–Mirad –dijo Caridad–. He encontrado noticias de él en documentación del Diario HOY. Aquí –señaló una noticia del 10 de septiembre de 1977– reconoce que estaba casi en la ruina por culpa de lo gastado en las obras, pero parecía no importarle mucho. Dijo: «En caso de que no pueda recuperar el dinero invertido a través de mi pintura, me quedaría el consuelo de estar en la memoria de unos cuantos, incrustado en las piedras de estos muros, mientras se mantengan en pie». En esta otra información –señaló una del 1 de diciembre de 1979–, habla del proyecto de convertir el castillo en un centro abierto a otros artistas, en donde se podrían alojar allí gratis, dedicándose a crear. Era muy amigo de Chillida, que le visitó varias veces en Monroy.

Ana nos contó que Palazuelo tuvo una etapa de gran creatividad en el castillo, muriendo en su casa familiar de Galapagar (Madrid) en 2007, con 92 años. Ni se casó, ni tuvo hijos. «En la actualidad –afirmó– el castillo pertenece a la Fundación Pablo Palazuelo, que preside su sobrino José Rodríguez-Spiteri Palazuelo, un hombre sabio de 76 años que fue embajador en Alemania y Portugal, y presidente de Patrimonio Nacional de 2012 a 2015. El año pasado escribió en la revista de Monroy 'El Manantío', y recordaba que Pablo Palazuelo y su hermano Juan, destacado arquitecto, diseñaron unos jardines para el castillo con simbología del paraíso». Caridad comentó que Palazuelo sigue estando presente en Cáceres, porque sus dos sobrinos-nietos Fernando y Jaime Palazuelo, hermanos de Sofía Palazuelo, futura duquesa de Alba al estar casada con Fernando Fitz-James, son los promotores del gran proyecto turístico que convertirá el Palacio de Godoy en un hotel de cinco estrellas.

Mientras Ana, con su novio, buscaba en internet fotos de cuadros de Palazuelo, miré por la ventana y vi que por Correos aparecía Juan, el nieto del difunto Sanjosé, con el perro Jack. Venían de la casa de Caridad, de la Plaza de Antonio Canales, donde se queda los fines de semana. Caridad también tuvo que verle porque musitó un «ahora vengo», y bajó.

Esperé unos minutos y fui también a la calle. Al salir acaricié a Jack, que estaba atado al manillar de mi moto. Sabiendo que Caridad y el nieto de Sanjosé tenían que estar cerca, miré por el ventanal de la cafetería 'La Tarara' y allí les vi: El cascarrabias con un café y Juan dando buena cuenta de una tostada parisina, con huevo frito y todo. Caridad se fue a la barra a recoger un zumo de naranja que puso al lado de Juan, que parecía tener buen apetito.

Esperé un poco, y me escondí en la esquina cuando salieron. Vi a Juan recoger a Jack, y escuché a Caridad decirle mientras se iba: «Recuérdalo: Nada de ir a Cánovas, ni a la Plaza de Santiago ni a la Ribera del Marco, donde te puedes encontrar con los que eran tus 'amiguitos'. Derechito a pasear por el Parque del Príncipe, que ahora está muy bonito. Luego me recoges y nos tomamos el guiso de pollo que te he hecho. Te vas a chupar los dedos».

Cuando se dio la vuelta para volver a la Redacción, tropezó conmigo que había salido del escondite: «¿Qué pasa? ¿De qué coño te ríes? –me dijo azorado– Venga. ¡Arriba a trabajar! ¡Qué así no se levanta a España!».

Antes de seguirle, miré a la moto de papel, y vi sentado en ella al difunto Sanjosé, que sonriendo me guiñó un ojo.