El próximo mes de agosto Rafael Borrella Román hará 71 años. Cacereño de cuna, en esta ciudad ha vivido prácticamente siempre, trabajando en las oficinas ... bancarias de la calle Pintores, en unas oficinas que fueron cambiando de nombre, de Banca Sánchez a Banco de Extremadura, luego Caixa Geral. Un trabajador de a pie, «yo no he sido jefecillo» confiesa.

Rafael Borrella un hombre delgado, puro nervio, jubilado desde el año 2015, es el 'héroe' que ha abierto el camino para que Hacienda empiece a devolver dinero a muchos jubilados de la banca. A él le han devuelto 6.000 euros.

–¿Cómo vio tan claro que le tenían que devolver dinero?

–Bueno, yo es que soy muy tozudo.

–¿No será usted como el protagonista de la película 'Don erre que erre'?

–Sí, pero lo mío en plan guay (se ríe). Yo es que lo vi claro porque la administración nos tiene acongojados, y yo le dije a la abogada 'Para alante'. Ella me decía que tenía que tener en cuenta que si ésto que si lo otro, y yo le decía siempre 'para alante'. Así hasta que nos dieron la razón en el juzgado en Cáceres. Luego ya era ir al Supremo, eran palabras mayores; pero yo cuando estoy concienciado… Además soy cabezota cuando me propongo algo, y más con la administración que siempre son los que llevan el cotarro. Ángeles me dijo, 'mira que en el Supremo hay posibilidades de perder'; y yo le dije 'Me da igual. Palante. Carta abierta'. La agencia tributaria nos está siempre con el mazo detrás de nosotros, y yo le dije 'a tirar palante'.

–¿No le importaba perder dinero?

–No era cuestión de dinero. Era cuestión de ética, porque Hacienda es ordena y mando.

–¿Está contento por haber abierto camino?

–Sí, pero ha sido mi abogada, que se ha portado maravillosamente, y mi ética personal. Estoy orgulloso por haber ganado a Hacienda, que parece que es intocable. De hecho me han intentado meter miedo en el cuerpo, pero digo yo: ¿A mí, con 71 años que voy a hacer, me vais a meter miedo?

–¿Intentaron hablar con usted?

–Me mandaron cartas y Hacienda me llamó más de dos veces para que llevara algo o que tenía que ver algo. Fui a Hacienda, me siento con el de turno y le dije: 'a ver qué pasa'. 'No, es que tenemos que ver aquí no se qué no se cuánto', y se puso a mirar para arriba para abajo, para arriba para abajo, y no tenía nada. Simplemente era para meterme miedo en el cuerpo porque no tenía nada. Le dirían 'tú llámalo a ver si se acojona'.