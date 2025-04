La ordenanza de terrazas de Cáceres se estrena con un recurso del colectivo antirruido ante el TSJ

Las renovaciones de licencias se prolongan hasta el 18 de febrero

La ordenanza que acaba de entrar en vigor sobre veladores en espacios públicos cuenta con una disposición transitoria en relación a las renovaciones de licencia de terrazas, que se fijan en el artículo 20 entre el «1 de octubre y 30 de noviembre de la anualidad anterior al de montaje de la instalación que se promueve». Mediante esa disposición transitoria se apunta que los plazos «se trasladarán, a los tres primeros meses de vigencia» de la ordenanza. Es decir, hasta el próximo 18 de febrero.

La normativa municipal da respuesta a la posibilidad de utilizar anclajes en una reivindicación del sector, como admite el área de Urbanismo. «Es una buena idea que nos den facilidades, siempre que no se obstaculice, haya espacio y se facilite la accesibilidad», reflexiona José Mostazo. Este hostelero regenta Bontá. Ahora promueve un nuevo local, Tizón Gastronomía en Nuevo Cáceres. «Vamos a solicitar terraza en breve», confirma. «Nuestra estructura no va anclada porque lleva un contrapeso y cristales pero es buena idea ayudar al empresario con estas propuestas». No obstante, critica que en Cáceres «ya vamos tarde con respecto a otras ciudades. Yo llevo trabajando en ello tiempo. Lo he vivido en mi propia experiencia, montándola primero y luego teniendo que desmontarla», explica con respecto a las terrazas.

La asociación antirruido asegura que los negocios no cumplen con la obligación legal de contratar un seguro de responsabilidad civil así como para sus trabajadores en los veladores. También anuncia que estará vigilante con la ampliación de horarios navideños. Otros hosteleros se quejan de haber abonado el pago de sus tasas para una solicitud luego no cumplida sin que se les devuelva ese importe.