Un opositor gana en los Juzgados su plaza de policía local en Cáceres tras ser eliminado

«Por fin veo la luz. Esto ha sido muy largo, pero ahora comprendo que la batalla ha merecido la pena». Es el resumen que ... hace Daniel Torres, que aspiraba a una de las ocho plazas de agente de la Policía Local que el Ayuntamiento convocó en mayo de 2021 en una oposición pública a la que de entrada se presentaron 400 personas. Daniel era una de ellas, aunque con la particularidad de que en su caso ya contaba con experiencia acreditada. Fue agente en Navalmoral de la Mata, lo es en la actualidad en Trujillo, y paradójicamente, según la resolución del tribunal examinador, no reunía las condiciones para ejercer en Cáceres, al no superar la prueba psicotécnica.

Presentó recursos de alzada y fueron rechazados. Las pruebas continuaron, ya con este aspirante fuera, y las ocho plazas fueron adjudicadas. Los agentes tomaron posesión y ya están ejerciendo como tales.

El problema para el Consistorio cacereño surge cuando Daniel, asesorado por el abogado especialista en Derecho Administrativo Alonso Ramón Díaz, acude a los tribunales y logra que el juez le dé la razón. En una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres del 30 de noviembre se le reconoce el derecho a ser declarado apto en la prueba, con lo que el proceso selectivo debía continuar para él. Y así ha sido. Daniel ha superado también la prueba médica y ello, sumado a las valoraciones que obtuvo previamente en conocimiento y práctica, pruebas físicas y en el propio psicotécnico, da como resultado que se convierta, nada menos, que en el quinto aspirante de las oposiciones con la puntuación más alta. Es decir, superaba con creces el mínimo para obtener plaza. El corte se produce en el octavo puesto.

400 aspirantes Fueron los que se presentaron de entrada a las oposiciones que convocó el Ayuntamiento a la Policía Local en 2021. Eran ocho plazas en total.

El conflicto está servido desde que este agente decidió no bajar los brazos y seguir luchando por una causa que consideraba justa, explica. «No me he parado a pensar si le causaba daño a otro compañero, yo lo que tenía claro es que tengo condiciones para desempeñar mi trabajo como agente porque lo he demostrado. Era una injusticia dejarme fuera», incide el afectado. Trabaja como agente en Trujillo y lo ha hecho antes en Navalmoral de la Mata, donde también tiene plaza. Cáceres ya le espera.

Al quedar en quinta posición en las oposiciones, tras la resolución judicial que le declaraba apto en la prueba psicotécnica, se producen cambios significativos en el orden de prelación.

El opositor que ocupaba la octava plaza ya ejerce. Fue nombrado funcionario de carrera por resolución oficial el 2 de agosto de 2022. Para el Consistorio se suscitaba un problema al tratarse de un profesional de la casa a todos los efectos. No perderá, sin embargo, esa condición «sino que mantiene su derecho pleno a conservar dicha plaza», se resalta en una resolución de Alcaldía sobre este caso, con fecha del pasado día 5.

«Era una injusticia dejarme fuera», admite Daniel, que ejerce como agente en Trujillo y lo ha hecho en Navalmoral de la Mata

En la misma se hace oficial el nombramiento como funcionario de Daniel Torres en ejecución de la sentencia judicial que le avala y en la que se destacaba que el proceso selectivo debía continuar «hasta su evaluación final», con el reconocimiento médico y la toma de posesión. Ponía el acento el fallo en que Daniel ya es policía en activo, y además superó el examen psicotécnico en otra convocatoria del año 2019.

Sorprendido

El afectado ya se mostró sorprendido cuando le tumbaron precisamente en esa prueba, que fue la misma y con el mismo examinador. «Es inexplicable», repite. Acudió a los tribunales de la mano de Alonso Ramón Díaz y ha logrado su anhelada plaza en Cáceres. «Ha sido un caso difícil, de mucho trabajo. Ha costado», concluye este especialista jurídico en lo contencioso-administrativo y que ha llevado numerosos asuntos relativos a la Policía Local.

«Ya me han llamado de Recursos Humanos y he hablado con la persona que ejerce de jefe policial. Mi ilusión es incorporarme cuanto antes», se despide Daniel Torres. Solo está a la espera del último trámite, el día más deseado para él. Será posiblemente entre la próxima semana y la siguiente, cuando se produzca su toma de posesión oficial.

La plaza pasa a ser suya en propiedad. Además, reclama que sea así con efectos retroactivos, con el consiguiente coste para el Consistorio. El compañero que resultó seleccionado en octava posición pasa a ocupar un puesto que esté vacante en plantilla de la Policía Local y además dotado con presupuesto en la RPT del Ayuntamiento.