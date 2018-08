La oposición municipal pone en duda la oferta de consenso de Nevado PSOE, Cs y CCTÚ recelan de la propuesta. «La alcaldesa es especialista en engañar y en mentir cuando firma un pacto», afirma Cayetano Polo M. M. N. CÁCERES. Miércoles, 1 agosto 2018, 09:15

No se lo creen. CáceresTú, PSOE y Ciudadanos, los tres grupos políticos que componen el bloque de la oposición en el Ayuntamiento, dudan de la oferta de consenso en los presupuestos de 2019 que hizo el lunes la alcaldesa. El último socio del equipo de Gobierno es especialmente duro. «Parece una tomadura de pelo. La alcaldesa es especialista en engañar y en mentir cuando firma un pacto», afirmó a consultas de HOY sobre este asunto el líder de Ciudadanos, Cayetano Polo.

Tampoco PSOE y CáceresTú tienen grandes expectativas sobre el anuncio que hizo Nevado, y en el que apuntaba la necesidad de llegar a acuerdos para dar un mensaje de integración y diálogo a la ciudadanía. «Estamos dispuestos a hablar pero es que cuando nos han llamado no han traído ningún documento», viene a decir Luis Salaya, portavoz del PSOE.

«Siempre hemos estado abiertos a debatir el presupuesto. A día de hoy, lo que han hecho María Guardiola y Elena Nevado es reírse de la oposición y de los cacereños. Van a negociar el presupuesto sin presupuesto, sin enseñar nada», lamenta Salaya. El concejal del grupo socialista añade que han sido «paripés» sin margen para debatir sobre nada. «Si eso cambia -avisa-, hablaremos».

Salaya dice que el PP se ríe de la oposición y CCTÚ ve «difícil» que se pueda llegar a algún acuerdo

Consolación López

No es muy optimista la portavoz de CáceresTú. En el grupo municipal de Podemos ven «difícil lograr consenso con el PP». Ponen ejemplos concretos: no ha habido voluntad de diálogo en la mesa de negociación laboral, la mayoría de las subvenciones son nominativas, falta un plan de empleo y las inversiones no responden a las necesidades de los cacereños. «Para el equipo de Gobierno del PP la ciudad es el centro y el parque del Príncipe». Consolación López cuestiona la actuación de Nevado, «saltándose en algunos casos la Ley de Subvenciones», como con la financiación de la última corrida de toros, cita. El Ejecutivo local «ha demostrado su carácter antidemocrático varias veces», recoge en alusión a la subida de salarios para seis funcionarios habilitados nacionales, sin previa negociación.

Para Cayetano Polo, la llamada a un presupuesto de consenso se traduce en «una tomadura de pelo». El portavoz de Cs sostiene que las condiciones que puso su grupo para dar su apoyo a las cuentas de 2018 siguen sin cumplirse. «Algunas ya han dicho que no las cumplen porque no quieren, como ha sido el caso de las casetas de feria», revela.

Por ese motivo, considera muy difícil que pueda haber nuevos acuerdos. Al caso de las casetas añade otra denuncia que viene haciendo su grupo, el abandono de las fachadas en el centro histórico y su entorno. Formaba parte de las condiciones que puso Ciudadanos y tampoco se ha avanzado nada, según Polo. «Para hablar de consenso con los grupos hay que demostrar que uno cumple». Nevado «en tres años», opina, ha hecho lo contrario.