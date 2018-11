La oposición denuncia «la falta de respeto» del Gobierno por no facilitarle el borrador Alfredo Aguilera (PP) critica que solo hubiese alcaldes socialistas en la presentación y Cayetano Polo (Cs) cree que se favorece «el clientelismo» M. M. N. CÁCERES. Jueves, 15 noviembre 2018, 07:47

«Política ficción», «clientelismo», «más de lo mismo», «uso partidista». Esas fueron algunas de las expresiones y calificativos que utilizaron los portavoces de los partidos de la oposición en la Diputación provincial en un primer análisis de alcance sobre las cuentas de 2019 que presentó la presidenta. A Rosario Cordero le reprochan tanto Alfredo Aguilera (PP) como Cayetano Polo (Ciudadanos) que no tuviese la deferencia de entregarles el borrador de presupuestos y optase por informar primero a los medios de comunicación y a los alcaldes del Campo Arañuelo.

«Lo que ha hecho es una falta de respeto, una deslealtad institucional», resume Alfredo Aguilera. El portavoz popular lamenta que hasta ayer a primera hora de la tarde no entrase en su grupo un archivo que contenía los números del próximo ejercicio. Opina que no se pueden hacer llamadas al diálogo y al consenso cuando se desprecia a la oposición de esa manera. Además, sugiere que el acto de Navalmoral de la Mata, convocado solo para los alcaldes del PSOE en la comarca, es un ejercicio «partidista» de la institución. «No tenemos noticias de que se haya invitado a ningún alcalde del PP. Y hablamos de los presupuestos de la Diputación, los de la provincia, no solo los de los pueblos que gobierna el PSOE», señala.

El PP vuelve a recordar que el Ejecutivo provincial se quedará cerca del centenar de modificaciones presupuestarias este año, «por lo que es previsible -incide su portavoz- que las cuentas que han presentado ahora no coincidan con las que finalmente se ejecuten».

Por su parte, Cayetano Polo, portavoz de Ciudadanos, admitió no haber recibido ninguna información del Gobierno sobre el borrador. «No nos lo han pasado», lamentó. «No tenemos esperanzas en ese presupuesto. Servirá para repartir subvenciones y favorecer el clientelismo en la provincia con unas cuentas continuistas. No tengo esperanzas en que cambie nada», se resigna. «Diputación debería prestar servicios eficientes y abandonar la cultura de la subvención solo para tener contentos a los suyos. Será más de lo mismo», concluye.