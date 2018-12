La oposición coincide en que le daba igual el candidato que presentase el PP El PSOE ve la oportunidad de superar a los populares con Nevado a la cabeza y Cs y Podemos creen que prima el continuismo M. M. N. CÁCERES. Sábado, 15 diciembre 2018, 10:06

Más de lo mismo; continuismo, la misma cara, la misma política... Son algunas de las expresiones que surgen en las filas de la oposición municipal al conocer que Elena Nevado repetirá. Hay otro elemento adicional, se cree que ante la ausencia de una alternativa más ilusionante que permitiese remontar el vuelo electoral, el PP lo que ha hecho es ir a lo seguro, pero a la vez corre riesgo de quedar bloqueado en mayo a la hora de buscar acuerdos de Gobierno. Sobre ese problema, que se daría con Ciudadanos, Rafael Mateos, portavoz municipal, dijo que es «hacer conjeturas». Sin embargo, la figura de Nevado, se señala desde los grupos de la oposición, no facilita tanto el diálogo como sí ha ocurrido con otros integrantes de su equipo, en especial los dos nombres que habían surgido para sucederla: el propio Mateos y María Guardiola, titular de Economía.

Las versiones sobre la ratificación de Nevado coinciden en que el candidato que presente el PP daba «lo mismo». «A nosotros nos daba igual. Lo que hagan otros partidos es cosa suya, pero parece más de lo mismo», se limitó a analizar Cayetano Polo. El portavoz de Ciudadanos elude convertir en protagonista a la alcaldesa y apunta que la próxima cita electoral dirá lo que opinan los cacereños sobre la decisión que ha tomado el PP.

«Da igual quién sea candidato porque más allá de las personas están las políticas, y esas no cambian». En esos términos se manifiesta Consolación López, portavoz de CáceresTú. Coincide en que con otros concejales quizá la relación sea más fluida, aunque ello no cambiaría el fondo del asunto puesto que no habría una gestión diferente.

No al presupuesto

Esa falta de sintonía quedará de manifiesto en el pleno de presupuestos del jueves 20. CáceresTú-Podemos votará en contra. También el PSOE se mueve en esa dirección a la vista de lo poco que le convencen las cuentas. La decisión está en camino, con lo que solo un hipotético sí o abstención de Cs permitiría que saliesen adelante. Luis Salaya, portavoz socialista, mira al futuro y cree que el PSOE puede ganar las próximas elecciones una vez que Nevado ha sido propuesta. «Con todo mi respeto, no han encontrado otro candidato para Cáceres. Es más de lo mismo además de ahondar en el error», considera. Salaya aprovecha para recomendar a los populares que pongan en marcha un proceso de primarias para estos casos por una cuestión «de salud democrática».