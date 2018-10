La oposición en bloque anticipa el rechazo al presupuesto de Cáceres La alcaldesa, Elena Nevado, con los concejales Valetín Pacheco y Rafael Mateos. :: LORENZO CORDERO PSOE, Ciudadanos y CáceresTú tumban las cuentas del Instituto Municipal de Juventud sin que haya siquiera debate en el organismo que preside la alcaldesa MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 29 octubre 2018, 21:39

El PP empieza a darse cuenta de lo que es gobernar en minoría cuando de aprobar un presupuesto se trata. Hasta ahora la oposición le ha enseñado las uñas en comisiones y plenos, donde ha logrado parar la iniciativa de gobierno en aspectos que merecían su reprobación. El caso más llamativo es el de las ayudas taurinas. Ha habido otros, como cuando en enero de 2017 el apoyo de Ciudadanos y PSOE permitió sacar adelante la moción de CáceresTú para inspeccionar a las empresas concesionarias. Los populares se quedaron solos, pero Elena Nevado puede presumir de haber sacado hasta ahora todas las cuentas que ha presentado. Hasta ahora. Porque este lunes la oposición en bloque se plantó en el consejo rector del Instituto Municipal de Juventud (IMJ) y anticipó su rechazo al anteproyecto de presupuestos. La propia alcaldesa preside ese organismo que puede haber sido la antesala de las negativas que vienen. PSOE, Cs y CáceresTú no se creen las cifras del Ejecutivo local. Ninguna de las tres formaciones baraja siquiera, hoy por hoy, una posible abstención.

Los tres grupos votaron en contra del presupuesto del IMJ, pese a que en el mismo no se atisban cambios notables con respecto al ejercicio anterior. De hecho, los números apenas varían, al pasarse de 263.796 euros en 2018 a los 270.396 de ingresos y gastos de 2019. Las razones del no general van más allá y, si se atiende a los argumentos que traslada la oposición, este martes volverán a plasmarse en otras dos votaciones: la del presupuesto de la Universidad Popular (UP) y la del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS). La UP llegará a los 2.077.543 euros, frente a los 1.587.616 euros del presupuesto actual. Por su parte el IMAS proyecta 4.046.142 euros. En 2018 son 3.410.095 euros.

Ambos consejos se celebrarán este martes y para el miércoles está convocado el de Instituto Municipal de Deportes (IMD).

«El equipo de Gobierno tiene a sus concejales más preocupados de su futuro político que de elaborar las cuentas municipales que necesita esta ciudad. Y el ejemplo más claro es el de la propia alcaldesa. No hay una sola propuesta sobre la mesa, ni un papel que estudiar o analizar», responde Luis Salaya cuando se le consulta sobre la postura de su grupo. El portavoz socialista traslada un no rotundo, muy lejos ya de la abstención que permitió que Cáceres tuviese presupuestos en 2016. Los dos ejercicios siguientes el apoyo del PP fue Cs. Hoy ni se lo plantea. «Nos sentimos engañados. Mientras no se cumplan los compromisos suscritos no podemos apoyar nada», ha venido a decir Cayetano Polo, líder de la formación naranja. Sugiere que los incumplimientos superan los acuerdos políticos de presupuestos en 2017 y 2018. «Afectan a numerosas mociones aprobadas y no cumplidas», añade.

El presupuesto en grandes cifras

A pesar de estar en las antípodas ideológicas, desde CáceresTú se hace un planteamiento similar. En este caso, su portavoz, Consolación López, critica que la alcaldesa hable de consenso cuando ni siquiera ha dado un paso en esa dirección. «Lo único que hizo fue un comentario en la junta de portavoces de septiembre. Nada más», se queja. A ello se suma lo que desde este partido se considera un 'entreguismo' claro a una política de concesiones administrativas en lugar de potenciar la inversión pública. «El informe para remunicipalizar la sección de Jardines demostraba que era más barato que contratar una empresa, pero nadie quiso seguir ese camino», afirman en Podemos-CCTÚ.

Con este escenario, lo ocurrido ayer en el consejo rector del IMJ adquiere tintes de división por bloques en la Corporación. A un lado el Gobierno y al otro los tres grupos de la oposición. No hubo, debate, ni argumentario, ni lugar a la réplica. «La alcaldesa se llevó una sorpresa. Esperaba que criticásemos las cuentas para saltar, pero no le dimos opción», comentaba ayer un miembro de este organismo.

La versión del Ejecutivo de Elena Nevado es distinta. Las cuentas son «similares» a las anteriores, que sí se aprobaron. El presupuesto se rechazó «sin justificar el voto contrario, sin argumentar las razones de por qué un año sí y al siguiente no, sin presentar propuestas», lamenta la propia Nevado. El equipo de Gobierno habla un 'no es no' sin argumentos que convierte a la oposición en «una pinza» contra todo.

Partidas

El Ayuntamiento recordó ayer en una nota de prensa que las cuentas rechazadas del IMJ incluían las subvenciones nominativas que financian convenios como el de la Liga Extremeña para la Educación y la Cultura Popular, el convenio con el Consejo Local de la Juventud y otros como el de la Fundación Rebross.

Ingresos por IBI, recogida de basura, terrazas y sanciones urbanísticas dejarán casi un millón más

Queda ahora pendiente el IMJ del resultado de la votación en pleno, pero tanto los organismos como el presupuesto general van camino del bloqueo. O lo que es lo mismo, una prórroga. Si se analizan los números de las cuentas de 2019 elaboradas por Economía en el apartado de ingresos, llama la atención que la recaudación por IBI urbana suba en 349.334 euros hasta los 23,23 millones pese a la rebaja fiscal anunciada. Asimismo, los ingresos por recogida de basura se elevan a 3,9 millones. Son 341.842 euros más. También se dispara la previsión por las terrazas. Un 77 por ciento. De 100.000 a 177.000 euros.

Las sanciones urbanísticas llegarían a 70.000 euros, 40.000 más. Solo por esos conceptos se superan los 800.000 euros en ingresos. Por contra, sube el gasto en limpieza viaria en 149.590 euros hasta 5,73 millones. También sube en 74.726 euros el pago del déficit del autobús, 3,07 millones. Las multas de tráfico bajan del millón de euros.