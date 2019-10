«Operamos a mi hijo en Badajoz y no le atendió ningún cirujano en Cáceres» Milagrosa Mellado. :: A.MÉNDEZ CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 14 octubre 2019, 07:55

Milagrosa Mellado es una de las personas que ha puesto una reclamación en el Servicio de Atención al Usuario del Área de Salud de Cáceres. En principio, si el escrito que ha presentado se resuelve en tiempo, sería suficiente y no debería pasar a la Defensora del Paciente. El hijo de Milagrosa, de tres años, fue operado en el mes de enero de hipospadias, un problema congénito por el que el meato urinario no se desarrolla de manea usual. Tuvo que desplazarse a Badajoz porque esa operación no se realiza en Cáceres. En el mes de junio tuvo un problema que hizo necesaria una segunda operación en Badajoz. Tras ser sondado de nuevo el niño empezó a tener molestias y dolor. «No podía hacer pis, lo estaba pasando mal, no paraba de chillar». En el servicio de Urgencias del hospital San Pedro de Alcántara la atendió una residente. Su queja es que no pudo contar con la asistencia de un especialista en cirugía pediátrica. «Tuvieron que llamar a Badajoz, estaba de guardia la cirujana que le operó y desde allí le dieron instrucciones a la residente».

Destaca que ante la falta de atención decidió irse de Urgencias y recibió la ayuda telefónica de la cirujana del hospital del hospital de Badajoz. «Las únicas que nos atendieron bien fueron las enfermeras». Su enfado, traducido en una reclamación, se incrementa ya que en marzo vivió una situación parecida.