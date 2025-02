Cómo no olvidar que es verano en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 15 de julio 2023, 09:12 Comenta Compartir

Mediados de julio, diez de la noche y te ves despanzurrado en el sofá, con el ventilador dándote en la cara pero no entregado a ... una película o a la reposición de algún programa estrella del prime-time, sino chutándote un cara a cara electoral con navajeo o un debate a muchas bandas un poco más pacífico y ordenado. ¿Pero somos masoquistas? ¡Que es verano! ¿Dónde están los espetos, la playa, pueblearte a gusto en calzonas y chanclas, irte a una ciudad cualquiera por el mero hecho de pisar un suelo diferente al de todos los días? Las elecciones han dado la vuelta a esa rutina estival en donde no se mueve una brizna de aire y en la que nuestro único objetivo es no pasar calor y huir a otros parajes. Este julio será recordado por los 'trackings' electorales (el seguimiento diario de la intención de voto) y por el movimiento en Correos, más transitado estos días que un chiringuito de Huelva. Como no queríamos caldo además de unas generales nos ha tocado la investidura de la presidenta y toda la trastienda de un pacto espinoso que ha germinado con una nueva etapa política en la región.

Pero el verano seguirá siendo verano pase lo que pase y he aquí una relación de acontecimientos que nos hacen ser muy conscientes de que estamos en un momento para holgar y también disfrutar que estamos vivos. Ayer tuvo lugar el primer concierto del ciclo veraniego del Museo Pedrilla. Carmen Souza fue la encargada de arrancar esta serie de conciertos gratuitos que continuarán hasta el 18 de agosto. El del Pedrilla es un jardín para el recreo y para las noches de verano. Nacida en Lisboa, con residencia en Londres y ascendencia caboverdiana, Carmen Souza es una de las cantantes de jazz más solicitadas de Europa. De los jardines del Pedrilla a los pilones del Jerte y de Carmen Souza a la cantautora cacereña Sara Lugarda, que esta misma semana ha publicado un video de su nuevo single, que se llama 'Haces'. «Haces representa a todas esas personas que hacen la vida más fácil, más sencilla, más agradable, donde la sonrisa se lleva por bandera, donde los sueños se trabajan para hacerlos realidad, ya que este resultado es un claro ejemplo de un sueño materializándose y donde esta familia musical que hemos creado se comparte con una conexión brutal como la que nos ha unido, la música. Queremos transmitir un mensaje cuya base reside en ponerle mucha pasión y amor a lo que haces, porque esos son los ingredientes principales para que los resultados que quieras obtener te dejen ese sabor de boca a felicidad absoluta», explica esta música extremeña, que ha rodado este trabajo en el valle del Jerte y en la asociación Mudarte de Cáceres. Sergio Moreno, Marcos Castelló, Alicia Gadella, David 'The Mars Citizen', Juan José Lozano y Maty´s Drone Flights han participado en este trabajo. Seguimos poniéndonos en modo 'verano'. Entrar en los bares y sentir el frescor del aire acondicionado es una buena opción contra el bochorno. Si mientras se desliza la bebida por tu garganta puedes contemplar arte, miel sobre hojuelas. Dos locales del centro tienen exposiciones estos días. Aquario, que este año celebra su cincuenta aniversario, ofrece las obras de naturaleza y paisajes rústicos de la autora Adriana Gómez Marcos. No nos movemos del centro moderno, porque en el Gran Café se ofrece la exposición 'Colectiva de verano', que cuenta con los artistas Felipe Pulido, Ángel Cortés, Julián González de la Montaña, Alfonso Barriga, Belén Corchero, Antonio Márquez, Matilde Granado, Francisco Domínguez y Adonay Kustanilló. Permanecerá colgada hasta el mes de agosto. Cenar y escuchar un concierto es también otra de esas cosas que nos hacen sentir el estío. En el Mastropiero todos los martes y miércoles de julio y agosto hay cenas con jazz. El pasado miércoles protagonizaron la parte musical Zip Trio. El verano son también los niños y su oasis de horas libres. Llenarlas no es fácil y todo lo que programen les vendrá bien a las familias. Que dicen que para criar a un niño hace falta una tribu y es verdad. La Biblioteca Pública de Cáceres piensa en todo y los miércoles organiza cuentacuentos. El padado fue el turno de Carmen Ibarlucea con 'De boca en boca, cuentos del mundo'. El próximo 19 llega 'La Leyenda de la princesa Mansaborá', escrito e ilustrado por Sara Jiménez Martínez. ¿Y de qué va? Pues ahí está el resumen. «Sara, con tal solo 11 años escribió este cuento porque buscaba algún libro sobre la Princesa Mansaborá, la joven mora cuyo amor por un cristiano propició la reconquista de Cáceres, para regalárselo a su hermana. Al no encontrarlo, decidió escribirlo ella misma». No hay campamento urbano ni de pernocta que llene los casi tres meses que duran las vacaciones escolares. El Ayuntamiento también piensa un poco en esto y organiza 'De barrio a barrio', actividades gratuitas en las que se incluyen castillos hinchables, cañón de espuma y juegos infantiles. El pasado jueves fue en Valdesalor, ayer viernes en la Plaza de Santiago y hoy en el parque Fernando Turégano. Durante todo el mes de julio habrá diversión y despiporre. Este programa tiene también una parte musical y la Banda Municipal ofrece conciertos también en distintas ubicaciones de la ciudad. Ayer le tocó al Junquillo. Son mediados de julio, sí, pero aunque sigas en la ciudad hay opciones para que no se te caiga la casa encima y disfrutar. ¡Hasta el próximo sábado, vísperas de elecciones generales!

