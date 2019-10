Olga García pide comparecer en la Asamblea para informar de la mina de litio La consejera de Transición Ecológica, Olga García. :: hoy Monago considera un «cachondeo» la insistencia de los promotores del proyecto y exige a la Junta que se plante C. M. / EFE CÁCERES/MÉRIDA. Sábado, 12 octubre 2019, 08:59

La consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha solicitado comparecer ante la Asamblea de Extremadura para informar sobre «la situación administrativa de los expedientes relacionados con los derechos mineros en tramitación sobre litio en el término municipal de Cáceres». La solicitud de comparecencia fue registrada con fecha de ayer viernes, con la firma de la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.

Si se sigue el procedimiento habitual para este tipo de peticiones, lo más probable es que la comparecencia de la consejera se produzca en el pleno de la Asamblea previsto para el jueves 24 de octubre.

La última resolución de la Junta sobre la mina de litio fue anular la solicitud de explotación que estaba vinculada a dos permisos de investigación concedidos previamente, ya que se dieron sin salir antes a exposición pública, de manera que todo el procedimiento se ha retrotraído hasta esa fase inicial.

Monago

Por su parte, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, tildó ayer de «cachondeo» que la empresa promotora de la mina de litio siga adelante con el proyecto pese a que «no tienen papeles, ni autorizaciones», y a que cuenta con la oposición del Ayuntamiento cacereño.

En una rueda de prensa celebrada en Mérida, Monago aseguró que en Extremadura «pasan cosas muy raras», como en el caso de este proyecto, sobre el que ya se ha pronunciado en contra el Ayuntamiento pero los promotores «siguen afirmando que sigue adelante y que en 2021 empieza».

«¿Cómo puede una empresa que viene a Extremadura afirmar que se pasa por el forro la voluntad de los representantes del pueblo?», se preguntó Monago, que considera un «cachondeo» que venga un empresario a decir esto «y la Junta no le diga que hasta aquí se ha llegado».

«Usted no tiene los permisos, el Ayuntamiento de Cáceres le ha dicho que no, pues no y punto, usted coge la maleta y se va a otro sitio», insistió Monago.

El presidente del PP criticó además «la estrategia de la empresa, con lobistas al medio, buscando reuniones y encuentros», y añadió que también le han llamado a él para hablar del proyecto y les ha respondido que «no hay nada de que hablar, yo ya he dicho que no y es no».