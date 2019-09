El ILM ofrece como alternativa grupos de conversación en cuatro idiomas El Instituto de Lenguas Modernas inauguró una muestra de fotografías de Robert Royal. :: jorge rey El rector de la UEx considera «una aventura arriesgada» intentar volver a la oferta educativa anterior CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Jueves, 19 septiembre 2019, 08:25

El Instituto de Lenguas Modernas (ILM) vive su primer año sin actividad, aunque el recinto que lo acoge en Cáceres, ubicado en la antigua facultad de Magisterio, tendrá vida, una vida distinta, eso sí. ¿Hay alguna posibilidad de que se vuelva a recuperar el ILM para los idiomas extranjeros? El rector de la UEx, Antonio Hidalgo, señaló ayer durante la inauguración de la exposición fotográfica de Robert Royal que «no si no podemos volver a tener docencia con una calidad acreditada por otras instituciones».

Respecto a la propuesta del consejero de Economía, Rafael España, sobre que la Junta valoraría la validez de los títulos del ILM para oposiciones, Hidalgo apuntó que «eso no es cuestionable, porque si nosotros expedimos un títulos, si están respaldados por cualquier organismo de acreditación, cualquier entidad pública lo tiene que aceptar, es evidente». Por ahora el ILM limitará su actividad en cuanto a idiomas extranjeros a grupos reducidos para práctica de conversación. «No vamos a abrir, no estamos en condiciones y me parece una aventura arriesgada, vamos a empezar con grupos de conversación en inglés, en alemán, en francés y en italiano y ver si existe ese interés».

Español para extranjeros

Por otro lado este espacio pretende reunir a todos los grupos de español para extranjeros que están repartidos, según explicó ayer el vicerrector de extensión universitaria, Juan Carlos Iglesias, en distintos puntos del campus. El Instituto de Español para extranjeros, que ocupa la primera planta, se va a convertir en el lugar común en el que todo el que desee profundizar en la lengua española pueda hacerlo. Iglesias no pudo precisar el número de alumnos que utilizarían este espacio, ya que aún sigue abierto el periodo de inscripción. El ILM continúa siendo sede del Instituto Camoes, que imparte el idioma portugués.