«Mi oficio como cuentero es enamorar durante una hora»

Descubrió el mundo del arte en la adolescencia porque el instituto no era su lugar. Francisco Martínez, más conocido como Patxidifuso, aterrizó en Cáceres hace 15 años. Hoy se gana la vida ejerciendo dos de sus pasiones: ilustrar y contar cuentos. Aunque si tuviera que elegir, ganarían sus dibujos.

La pintura le llevó a un bar de su Logroño natal, donde descubrió el mundo de las historias. Lo que en un principio consistía únicamente en ilustrar a los cuentacuentos que actuaban allí, pronto le condujo a subirse él mismo a los escenarios.

-¿Cómo compagina el cuento con el dibujo?

-Lo difícil no es compaginar ambos oficios, es conciliarlo con los chavales. Las dos cosas se compaginan bien. Ahora le estoy metiendo el añadido de jugar. Estoy haciendo un juego de pistas por la parte antigua. Se llama 'pista de pistas'. Me llevo a las familias al Palacio de Carvajal, les cuento un cuento y les doy dos mapas: uno del Palacio y otro de la parte antigua, cada uno con seis pistas. Son de observar detalles, no de coger papelitos, para que me intenten decir qué significa cada cosa.

-¿Lo hace en colaboración con alguna entidad?

-No, yo solo. Estuve durante seis años de juglar por la parte antigua y ahí aprendí que es infinita. Todos los días aprendo una cosa nueva. La gente se fija en el conjunto pero no en los detalles.

-Ha hecho también exposiciones de dibujos.

-Hice una exposición que me gustó mucho en el Palacio de la Isla sobre mis 15 años en Cáceres. Parte de esa exposición se fue a la Universidad, y ahora parte de ella, con unas camisetas, esta en el Alfonso IX (calle Moret).

-¿Ha publicado algún libro?

-Todos los años publico un calendario. He publicado cosas sobre pájaros con la Junta de Extremadura, pequeños cuadernillos didácticos. Un libro en sí no. Quiero publicar uno, pero no tengo tiempo.

-¿En qué se inspira para crear?

-Para los cuentos me inspiro principalmente en lo que escucho y leo. Me gustaría escuchar más a los mayores. Leo cuentos; novelas no, me aburren. Si pillo un hilo de un personaje que se llama de tal forma, y lo mismo se da en Portugal y en otros sitios, intento investigarlo. Con los dibujos me inspiro en lo que voy viendo. Soy un gran copiador, de la cabeza saco poco. Mezclo muchas cosas.

-¿Hay alguna relación entre lo que cuenta y lo que dibuja?

-Sí. Los dibujos suelen tener muchas historias. A veces algún cuento que me ha gustado lo he llevado al dibujo: 'Garbancito', 'La sopa de piedras'... También he dibujado alguna canción.

-¿Qué le distingue del resto?

-Mi voz es muy característica. Cuando llegué a Cáceres, fui a una logopeda para que me enseñara a respirar con el diafragma. Yo tengo una 's' curiosa. Hablé con la logopeda y le dije que si rectificaba la 's' y me dijo «no, es tu firma, para qué la vas a eliminar». También me gusta mucho mezclar temas. Hay que leer mucho para encontrar un cuento bueno para contar. Tengo que estar una hora entreteniendo al personal. Si no les gusta, se levantan y se van. Yo me muevo en dos variables para contar cuentos y también para dibujar: qué es lo que le gusta a la gente y qué es lo que me gusta a mí. En cuanto al dibujo, he descubierto un estilo que le gusta a la gente. De las cosas que más me dicen es que tengo un estilo muy reconocible.

-¿Su público es siempre joven?

-Generalmente me demandan más gente joven, pero cuando actuaba como juglar tenía un gran público adulto.

-¿Qué es lo más satisfactorio de su trabajo?

-Cada oficio tiene su satisfacción. El oficio del cuentero tiene la satisfacción del poder de la palabra, del baño de miradas, del dejar a la gente clavada en el sitio. Mi oficio de cuentero es enamorar durante una hora al público. El clima que se monta en esa hora es precioso. La satisfacción del dibujante es mas individual, de yo conmigo mismo en mi proceso de creación. Cuando me pongo a crear un cuadro, puedo estar una noche con todo el suelo lleno de cosas, mezclando.

-¿Hace uso del folclore extremeño?

-Utilizo algún cuento extremeño. Por ejemplo, uno hurdano sobre una pareja de viejecitos que esta haciendo la matanza. En otro cuento introduzco una canción que solo he escuchado aquí en Cáceres. También canto mucho sobre pájaros. Aquí en Extremadura descubrí una gran cantidad de naturaleza, muchos pájaros muy cercanos a la ciudad. Además, como trabajé de juglar en la parte antigua, investigué y descubrí las leyendas de Cáceres. No las utilizo, pero sí que me gustaría hacer algo con ellas.

-¿Se considera una persona creativa?

-Sí. Yo creo que tener ideas no es difícil, lo difícil es desarrollarlas y que sean útiles. En la creatividad, lo interesante es saber lo que quieren el mercado y el cliente. Y no tanto hacer cosas nuevas, sino mezclar cosas que ya estén hechas. Partir de cero y hacer algo de la nada no creo que sea posible, al menos para mí.

-¿Se le está dando la importancia que se merece?

-Se está enfocando demasiado a las nuevas tecnologías. Parece que si no hay una pantalla de por medio no es creativo o innovador. A mí me gustan las nuevas tecnologías, porque soy diseñador gráfico y vivo de ello, pero me cansan porque parece que solo existe eso.

-¿Hasta cuándo se ve haciendo esto?

-Contando historias hasta que me jubile, dibujando hasta que las manos y la vista me den.