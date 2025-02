Otoño con arte que rompe moldes en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 7 de octubre 2023, 07:59 Comenta Compartir

Primera semana de octubre y seguimos en calzonas. No ahondo más en el desconcierto climatológico porque no quiero que Cacerescaparate se convierta en 'El tiempo', pero es que no se habla de otra cosa. 'Sabor a Navidad' rezaba el otro día en el súper un ... expositor de turrones de chocolate que así, inopinadamente, pretendía colarse en la cesta de la compra en unos días en el que el calor aprieta a tope. Se nos va juntando todo: el calor a deshora, Halloween y la Navidad, pack para terminar el año.

La semana ha estado cargada, como siempre, de cosas grandes y pequeñas: libros, exposiciones, algunas inauguraciones y actos de diferente tipo. El Palacio de la Isla sigue sin dar tregua. Hasta el 3 de noviembre se expone 'Cerca de ti', que se compone de alrededor de 40 dibujos a grafito y acuarelas. El concejal Jorge Suárez presentó la muestra junto al artista Jesús Méndez, que destacó que es «una persona inquieta, que nos da una visión diferente de la ciudad jugando con las luces y las sombras». El espacio Belleartes inauguró el viernes la exposición de la feria de arte y acción Arte Aparte 2023 que se desarrolla hasta el 29 de octubre y que cumple su noveno aniversario. Se trata de una de las iniciativas más ambiciosas y que más esfuerzos supone a esta sala, activa durante todo el año con distintas propuestas. Según cuenta la organización en una nota esta cita surgió al margen de los circuitos de arte convencionales de la ciudad y supone un interesante intercambio cultural con la participación de 12 artistas internacionales, pero también hay un buen número de creadores de Extremadura, alcanzando el 40% aproximadamente. Durante la actual convocatoria se presentaron un total de 363 propuestas en las categorías de pintura, dibujo, grabado, estampación, collage, técnicas digitales, textil, escultura, fotografía, videoarte, instalación, danza, performance, teatro, poesía y música, de las que se han seleccionado 99. Además de la exposición en Belleartes hay instalaciones en diferentes lugares públicos como el parque de Gloria Fuertes, la fachada de la galería en la calle Donoso Cortés y el quiosco cercano a la plaza de Obispo Galarza. Arte que rompe moldes y que se sale de lo convencional. Nunca faltan libros y ahora, durante esta temporada, llueven. El Otoño Literario arrancó el el pasado lunes en la Tetería de la Plaza Mayor a cargo de la Asociación Cultural Garum, con Uberto Stabile y María Carvajal, que presentaron 'Las hojas del Baobab' y 'Alameda 39'. El pasado miércoles fue el turno de Carmen Ibarlucea, que presentó en el Palacio de la Isla 'Frágiles biografías' y el jueves tuvo lugar la presentación de José Antonio León Canales, que dio a conocer la novela 'Identidad'. El programa continúa durante todo el otoño con un total de 35 presentaciones. Hoy por la mañana hay otra cita. Se trata de la presentación de 'Trabalenguas para mudos', de Paco Santos. Mallorquín de 1974 se crió en la barriada madrileña de Moratalaz, pero ahora vive en un pequeño pueblo de Palencia, Autillo del Pino. El pasado 3 de octubre se celebró el día de San Francisco de Asís, patrono de los animales puesto que consideraba que también eran criaturas de Dios. Ayer viernes, aprovechando esta cita conmemorativa se celebró en la sede del Colegio de Veterinarios de Cáceres un acto institucional en homenaje a la profesión veterinaria y labor desempeñada por todos los colegiados de la provincia cacereña. Durante el evento se entregó el Premio San Francisco de Asís 2023 a la Facultad de Veterinaria de Cáceres. Además tuvo lugar una conferencia inaugural de las doctoras Ana Isabel Mayoral y Eva Frontera sobre 'El trabajo de los veterinarios en el Yacimiento de Turuñuelo'. Seguimos en el ámbito sanitario. El pasado jueves tuvo lugar la inauguración de la clínica privada IO Oftalmología Integral de Cáceres, que dirige el doctor Fernando González González, y un equipo de oftalmólogos y anestesistas: Jorge Solana Fajardo, Alberto López Masegosa, Esther Álvarez Martín, Francisco Prieto López, María Bonilla Pozo y Álvaro Galván Gallego, además de optometristas, psicólogos, enfermeros y personal de recepción. Al acto acudió Jesús Viles, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, además del alcalde Rafa Mateos y otras autoridades. Esta semana los cines de la ciudad han bullido por la fiesta del cine, una afición que arraiga desde la infancia y que sin duda modela nuestra forma de ver el mundo. Ayer viernes el Ayuntamiento organizó una jornada de celebración con la presencia de distintos centros educativos en el Gran Teatro. Se proyectó la película 'Valentina', de Chelo Loureiro (2021), Premio Goya a la mejor película de animación. Aborda valores e inclusión, ya que la protagonista, Valentina, sueña con ser trapecista y cree que por tener síndrome de Down no podrá conseguirlo, pero su abuela le asegura que, si las orugas consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible. Nos vamos con una novedad musical, la del grupo Fônal, integrado por Inma González y Alfonso Búrdalo, que ha sacado un nuevo videoclip. Se trata de la canción 'A veces', que forma parte del Lp Broncodilatador. Según cuenta la formación se trata de un tema grabado, producido y masterizado por Julio Fuentes (Niño Índigo) en Vegaviana, Cáceres, en 2023. El dúo, que tiene un original sonido plagado de influencias define su estilo como 'electrorock bailable, pop hedonista y el folk intimista' ha recibido los galardones a mejor grupo extremeño, mejor canción y Mejor videoclip en Los Premios Nacionales de la Música y las Artes (Premios Pop-Eye). Su producción 'Martilandrán' fue premiada en diferentes festivales nacionales e internacionales. Merece la pena escucharles. ¡Hasta el próximo sábado!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Extremadura

Cáceres