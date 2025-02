Ocho millones de euros de inversión para evitar apagones en Cáceres

Ocho millones de euros es la inversión que acomete Red Eléctrica de España (REE) en Cáceres para mejorar la calidad del suministro en la ciudad ... y evitar apagones. Surgida en 1985 como «la primera compañía del mundo dedicada en exclusiva a la operación del sistema eléctrico y al transporte de electricidad», el efecto inmediato de esa actuación para el cacereño de a pie resulta mucho más mundano: retenciones y dos carriles cortados desde hace semanas en la Ronda Norte, a la altura del parque comercial.

Hace unos años se responsabilizaba a REE de los habituales apagones que sufría la ciudad. «Hay que revisar las infraestructuras», clamó el Ayuntamiento en 2012 después de una avería que dejó sin luz durante dos horas a 50.000 cacereños. Un fallo en la subestación de la carretera de Trujillo, N-521, dejó a la ciudad varada, con efectos en hostelería, hogares, centros médicos y hasta la Policía Local. Las incidencias se han venido reduciendo en la última década.

La Ronda Norte mantiene dos de sus cuatro carriles sin servicio desde principios de noviembre en lo que se consideran las molestias que genera cualquier actuación de cierto calibre en la vía pública. La inversión permitirá soterrar la conexión entre la subestación de la N-521, en la avenida de la Universidad, y la nueva subestación de los Arenales, en la N-630, a la salida de las Capellanías.

La intervención en marcha consiste «en el soterramiento de una nueva línea de 220 kV» en el término municipal de Cáceres, destaca REE. Se trata, en esencia, de comunicar las dos subestaciones «con el objetivo de mejorar la calidad del suministro y reforzar la red de distribución» en la capital. La línea tiene una longitud de 3,7 kilómetros con un presupuesto de ocho millones. La puesta en servicio se anuncia para mediados de 2022.

Sin embargo, no habrá que esperar tanto para que la circunvalación norte de la ciudad vuelva a la normalidad y se pueda circular con doble carril, o caminar como suelen hacer decenas de personas cada día por el carril bici. En la actualidad, está interrumpido el sentido este de la Ronda entre la glorieta de la avenida Pozo de la Nieve (la que comunica con Mercadona y el parque comercial) y la rotonda de Héroes de Baler. Lo que ha hecho Iberdrola, con la que Red Eléctrica ha contratado la obra, es habilitar uno de los dos carriles de bajada (en dirección oeste) en sentido contrario. Una constructora cacereña se ocupa de los trabajos, que según Red Eléctrica, no se prolongarán con el corte de tráfico tanto tiempo como la propia obra. «La actuación acabará antes de la puesta en servicio, lógicamente. Es decir, no habrá que esperar hasta que se ponga en marcha la línea para que en la Ronda Norte se pueda circular sin problemas», destacan desde REE.

Red Eléctrica da por concluida la subestación de Los Arenales, que dará estabilidad al suministro eléctrico en la ciudad

Esa obra forma parte de un proyecto más completo, «más amplio –resalta la compañía– en el que están incluidas las subestaciones Oriol y Los Arenales», además de tres líneas más: Oriol-Los Arenales, (56 kilómetros); Cáceres-Los Arenales (5 kilómetros) y Los Arenales-Trujillo (47,5 kilómetros), según la información facilitada desde REE.

El estudio de impacto ambiental de la ejecución de la llamada segunda fase de la línea eléctrica a 220 kV, simple circuito Trujillo-Los Arenales y desmontaje de otras instalaciones de tendido eléctrico aéreo alude a la importancia en el nuevo marco eléctrico de Cáceres de la subestación de los Arenales, así como a las nuevas líneas para conectar las subestaciones y configurar «un nudo eléctrico mallado que asegurará las mayores garantías de fiabilidad de alimentación desde la red».

Los detalles aparecen en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica. El plazo de ejecución es de 12 meses y el desmontaje de elementos que dejarán de tener uso se calcula en cuatro meses.

Se ha buscado minimizar el impacto ambiental y las posibles afecciones. Por ejemplo, la conexión entre subestaciones se ejecuta a lo largo de esos casi cuatro kilómetros con un tipo de zanja hormigonada y da uso a cable óptico subterráneo y 48 fibra según datos del proyecto.

En el informe ambiental se cita que el proyecto global aprovecha el corredor de infraestructuras de la autovía Cáceres-Trujillo, A-58. Se espera que los cambios aseguren la distribución, con mucha más estabilidad a la vez que se aumenta la capacidad de transporte eléctrico en Cáceres con «efectos de carácter positivo» en materia socioeconómica, confirma la memoria técnica de Iberdrola Infraestructuras y Servicios de Redes.

REE avanza, a su vez, que la obra de la subestación de los Arenales «está prácticamente terminada». Con una inversión de 27 millones, además de «garantizar la estabilidad del suministro» en la ciudad permitirá «evacuar» la electricidad generada en las nuevas plantas fotovoltaicas.