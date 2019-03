Ocho bandas extremeñas emergentes se incorporan al cartel del Womad REDACCIÓN Sábado, 30 marzo 2019, 11:06

cáceres. La Consejería de Cultura e Igualdad, a través del Instituto de la Juventud de Extremadura, y el festival Womad Cáceres, ha seleccionado a ocho bandas emergentes del panorama musical juvenil extremeño que tocarán en directo en el escenario Ijex@Womad, ubicado un año más en la Plaza de Santa María dentro del certamen que se celebrará del 9 al 12 de mayo.

Estos ocho grupos son Arias, Free Mind, J. Vega, La Moma vieja, Pepe Peña & The Garden Band, Los Tai Tabú, Puerta Oeste y Tree House, seleccionados entre las 35 candidaturas presentadas a la preselección realizada por el Instituto de la Juventud y el festival Womad. Estas bandas representan un «amplio abanico» de la nueva creación del panorama musical de Extremadura, señaló la Junta en nota de prensa.

Arias es una cantautora feminista extremeña nacida en 1989 en La Coronada (Badajoz) y afincada en Barcelona. Free Mind es el nombre artístico de Abel López, cantante, productor y compositor de hip hop y reggae. Compositor autodidacta que parte de la base del reggae fusionando con el funky, el punk norteamericano y el hip hop.

J. Vega es el alter ego de José Luis Muñoz Vega, de Montijo, y músico entre Julián Casablancas, Stephen Malkmus y Julio de la Rosa. Sus canciones están cargadas de hipnotismo lo fi y alguna crónica vampírica. La Moma Vieja es un grupo que nace con raíces flamencas haciendo canciones de este género, pero que experimenta una evolución en un corto período de tiempo, centrando sus bases en la rumba, el ska y tintes de rock.

Folk-indie

Pepe Peña & The Garden Band es un grupo de folk-indie de Badajoz. La banda nació a finales de 2014. Desde entonces han publicado dos trabajos: la demo 'Soon' en marzo de 2015, y el EP 'The road, the growth, the uncertain', en marzo de 2017. Tai Tabú llevan desde 2010 con una carrera muy activa tanto en la escena extremeña como a nivel nacional e internacional.

Los seis miembros de Puerta Oeste proyectan sus variadas influencias en las canciones del grupo, desde el pop y la psicodelia de los Beatles, hasta el rock patrio de artistas consagrados como Enrique Bunbury o Quique González. Con la producción de Borja Murel (Murel Records), en sus estudios en Talavera de la Reina, se graba y edita el EP «Lo que nunca has tenido», lanzado el 5 de marzo de 2018.

Finalmente, Tree House es una banda de rock acústico que, en formato trío, presenta su primer LP titulado 'The wind and the feather', grabado en el 2018. De hecho, tuvieron un papel destacado en las II Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura que se desarrollaron en Villafranca de los Barros en mayo.