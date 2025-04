Las obras en el parque del Príncipe dificultan aún más aparcar en el centro

Son las diez menos cuarto de un día laborable, hora punta en el aparcamiento público gratuito del parque del Príncipe, y media docena de conductores ... suben y bajan y van y vuelven por una calle y por otra, mirando hacia derecha e izquierda, hacia arriba y hacia abajo, en busca de una plaza libre. Es lo que ocurre cada día a determinadas horas en este estacionamiento, ya de por sí demandado y que ahora ha visto eliminadas algunas de sus plazas por las obras para ampliarlo, una circunstancia que ha complicado aún más la tarea de encontrar un sitio libre en el que dejar el coche en el centro de Cáceres.

Los conductores dan vueltas en busca de una plaza libre que a primerea hora de la mañana cotiza al alza. Cualquiera que en vez de en coche vaya caminando se convierte en el centro de las miradas de quienes van al volante, esperanzados en que sea alguien que se dirige a su vehículo para marcharse y dejar un hueco libre. Cuando esto no ocurre y la paciencia se agota, toca abandonar el lugar y buscar plaza fuera de él.

Para muchos, la primera opción es La Madrila, donde no suele sobrar un aparcamiento. Descartada, pues, esta segunda opción, lo siguiente es intentarlo en la avenida Rodríguez de Ledesma, que en su tramo más próximo al centro urbano es zona azul. Ni siquiera en ella suele haber sitio libre un día laboral en torno a las diez de la mañana.

La Madrila o la avenida de Rodríguez de Ledesma, alternativas por cercanía, suelen estar también sin apenas sitios disponibles

Hay más opciones de aparcamiento de pago en el centro, la principal de ellas el parking cubierto de la avenida de Clara Campoamor, pero una mayoría de conductores apura sus opciones de dejar el coche en un sitio en por el que no haya que pagar. La opción de no coger el turismo y desplazarse en transporte urbano es la elegida por quienes pueden hacerlo porque viven a una distancia asumible, pero no es válida para quienes residen más lejos o en otros municipios.

Esta reducción de plazas en el aparcamiento del parque del Príncipe que está dificultando la tarea de encontrar estacionamiento gratuito en un lugar próximo al centro urbano se mantendrá mientras sea necesario para el buen desarrollo de las obras de ampliación, que comenzaron el pasado mes de junio.

Rodeado de polémica

Su inicio se retrasó por distintos problemas surgidos durante el proceso de tramitación administrativa, que se ha visto envuelto en la polémica casi desde su inicio, entre otros motivos por la oposición de un grupo de vecinos de la zona y de asociaciones ecologistas. Hay incluso una plataforma contraria al proyecto, cuya ejecución fue adjudicada a la Unión Temporal de Empresasformada por Aglosán y Boymosa, mediante un contrato por importe de 919.600 euros.

La obra se financiará con fondos europeos y prevé la creación de 160 plaza de aparcamiento, que se sumarán a las 210 ya existentes. La zona nueva está situada cerca de Aguas Vivas, en un área utilizada sobre todo por los dueños de perros que pasean en esta zona con sus mascotas.