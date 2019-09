Las obras concluirán a final de año aunque no hay fecha para la apertura de Mercadona La reforma, que cuenta con un presupuesto de ocho millones de euros, se inició durante el mes de marzo de 2018 C. NÚÑEZ CÁCERES. Jueves, 5 septiembre 2019, 08:27

El objetivo de que en noviembre se finalizarían las obras del centro comercial Ruta de la Plata se mantiene. Así lo detalló en una nota de prensa la empresa ASG, dueña del 100% de esta superficie que cuenta con un total de 19.000 metros cuadrados destinados a la comercialización de locales, 11.000 provenientes del espacio que ocupaba Eroski.

Se han dedicado un total de ocho millones de euros para estas obras de renovación, cuyo objetivo es la redistribución de la superficie alquilable y la modernización del edificio. Se ha aprovechado la coyuntura de la marcha del hipermercado Eroski, que cerró sus puertas en noviembre de 2018 para llevar a cabo mejoras, ya que los cambios que se han ejecutado durante sus 26 años de vida han sido puntuales y no integrales.

Eroski fue, desde 1993, un emblema en el centro comercial Ruta de la Plata, al que muchos cacereños conocían precisamente con el nombre del hipermercado vasco. Se llamaba Eroski a todo el recinto. Los cambios de hábito de consumo generaron unas pérdidas que justificaron sus cierres, tal y como justificaron los responsables de esta cadena. 90 personas fueron despedidas, aunque algunas de ellas lograron recolocarse en establecimientos de la misma cadena en otros puntos de España.

Plazos

Según explicó ayer Rocío Pérez, gerente del centro comercial, más allá de la terminación general de la reforma de este recinto, habrá locales que tengan sus propios plazos para llevar a cabo las obras y las adecuaciones que necesiten para ponerse en funcionamiento.

Mayor incógnita hay con la puesta en funcionamiento de Mercadona. A pesar de que ASG apuntaba ayer que la fecha de apertura de este supemercado está dentro del primer trimestre del año de 2020, fuentes de esta compañía no puedenaportar una fecha fija, ya que, explican, no es solo el proceso de la obra sino también el trámite administrativo para la apertura lo que puede alargar el proceso. Ante la duda, prefieren no comunicar a la ciudadanía ninguna fecha.

Ninguna novedad hay tampoco sobre la posibilidad de que los trabajadores del supermercado Mercadona de El Vivero sean trasladados al del Ruta de la Plata y que éste cierre sus puertas por la proximidad con la que quedarán ambos centros comerciales. Sobre este asunto no habrá ninguna decisión que pueda comunicarse hasta al menos mediados del año 2020, indican fuentes de Mercadona a este diario.

La firma valenciana cuenta actualmente con tres esblecimientos en la ciudad: además del de El Vivero hay otro en Casa Plata y en la barriada de Mejostilla.