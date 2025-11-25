Las obras del acceso a Cuartos del Baño en Cáceres se paran otra vez por un problema de titularidad del camino La empresa adjudicataria ha renunciado al contrato, según los vecinos afectados, que tachan de «pesadilla» el episodio vivido este lunes con presencia de la Policía Local y la Guardia Civil

Una de las máquinas que debían iniciar las obras, en una imagen distribuida por los vecinos.

Las obras de arreglo del camino de Monte Almeida de Cáceres, que deberían haber empezado este lunes para dar una vía de salida a los vecinos de la finca Cuartos del Baño, han vuelto a paralizarse por un problema de titularidad de propiedades, lo que ha provocado que la empresa adjudicataria de los trabajos haya renunciado al contrato, según han indicado los vecinos afectados.

Los vecinos de la finca Cuartos del Baño, que se quedan aislados con frecuencia por la crecida del río Salor, han relatado que este pasado lunes se ha vivido un «episodio de gran tensión» en la Finca Carbonosa, donde estaba previsto el inicio de las obras de recuperación del camino Monte Almeida, una vía de uso histórico que conecta con el camino Arroyo de la Luz a Badajoz.

«Lo que debía ser una jornada clave para la mejora del acceso terminó convirtiéndose en una escena insólita, marcada por la paralización de los trabajos, la renuncia de la empresa adjudicataria, la intervención de varios cuerpos policiales y un clima de desconcierto absoluto entre los vecinos», aseguran en una nota de prensa recogida por Europa Press.

Camino cerrado

A primera hora del lunes, dos máquinas trasladadas en plataforma (una motoniveladora y un rulo de compactación) llegaron al lugar para comenzar los trabajos en el camino Monte Almeida. Sin embargo, los operarios se encontraron con el acceso completamente bloqueado: la entrada a la Finca Cuarto de la Casa estaba cerrada con cadenas y obstruida por un tractor. La propiedad sostuvo que el camino es de titularidad privada, por lo que las máquinas no podían pasar.

«Ante la situación, el maquinista y el conductor, evitando entrar en cualquier tipo de discusión, contactaron con su responsable. Minutos después, comunicaron que habían recibido la orden de regresar a sus naves, abandonando así el inicio previsto de las obras. Poco después, se conoció que la empresa adjudicataria renunció al contrato el mismo día del inicio, citando un pequeño altercado con un vecino como motivo para no continuar la intervención», recoge la nota.

Denuncia y presencia policial

La Comunidad de Vecinos de la Finca Cuartos del Baño denunció telefónicamente el corte del camino a la Policía Local, cuyos agentes se desplazaron por la tarde hasta el lugar y mantuvieron una conversación con la propiedad de la finca que impedía el acceso, pero finalmente se marcharon sin poder garantizar el tránsito. Informaron, no obstante, que tramitarían la denuncia correspondiente. También la Guardia Civil se personó en la zona tras ser alertada por la propia propiedad, «constatando la tensa situación generada».

La Comunidad informó «inmediatamente» al alcalde y al concejal de Obras, a quienes trasladaron fotografías y detalles de lo sucedido. Ambos mostraron su sorpresa y perplejidad ante los hechos. Más tarde, en una segunda comunicación, el concejal de Obras explicó que a las 14,00 horas se había celebrado una reunión con el secretario municipal para evaluar las medidas administrativas que deban adoptarse.

La renuncia de la empresa obliga ahora al ayuntamiento a activar un nuevo procedimiento de adjudicación, lo que previsiblemente retrasará de nuevo el inicio real de los trabajos. «Por el momento, no se ha anunciado calendario alternativo ni solución provisional para garantizar el acceso en caso de nuevas precipitaciones», añade la nota.

Vía de evacuación

Cabe recordar que el camino Monte Almeida, de titularidad pública, constituye una vía de evacuación posible y alternativa para los propietarios de la zona. En períodos de lluvia intensa, los vecinos quedan incomunicados, lo que afecta especialmente a personas mayores, familias con menores y trabajadores que dependen de este acceso.

«La necesidad de contar con esta salida alternativa es crítica: este mismo mes ya se ha registrado un incidente en el que varios residentes quedaron aislados debido a la crecida del cauce del río Salor», recuerda la nota.

En los últimos meses, las asociaciones vecinales y residentes han insistido en la «urgente necesidad» de acometer estas obras tras múltiples retrasos, modificaciones y problemas administrativos. La renuncia de la empresa añade un nuevo episodio a un conflicto que se prolonga desde hace años y que «mantiene a los vecinos en un estado de incertidumbre y frustración permanente, además del grave peligro que supone el no contar con una vía alternativa de evacuación en caso de emergencias o crecidas del río Salor», asegura.

Así las cosas, lo que parecía un procedimiento encaminado hacia la resolución de un problema histórico de acceso se ha transformado «en un episodio caótico, absurdo y desesperante, que bloquea cualquier avance». La Comunidad de Vecinos subraya la «extrema gravedad» de los hechos y reclama «responsabilidad y celeridad» al Ayuntamiento para evitar que el próximo episodio de lluvias vuelva a dejarlos aislados.