La obra de la muralla de Cáceres seguirá parada hasta que los vencejos se vayan

El alcalde, Rafael Mateos, ordenó retomar las obras de la muralla almohade, paradas tras perderse la ayuda oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad ... por haberse hecho cambios sutanciales en el proyecto original. El Consistorio anunció el pasado día 5 de julio que el regidor ya había firmado la resolución para reiniciar los trabajos de rehabilitación. Sin embargo, la reforma no ha comenzado de nuevo ni lo hará a corto plazo. La nueva fecha se fijará a partir de septiembre, ya que hay que esperar a que los vencejos finalicen su época de cría. Así lo recoge una comunicación de la Junta de Extremadura, que obliga a Ayuntamiento a esperar y que se suma a los contratiempos que ha venido acumulando esta actuación.

Se adjudicó a la empresa vallisoletana Cabero Edificaciones por algo más de un millón de euros. El plazo de ejecución era de 13 meses. Las obras se habían dado por iniciadas en octubre pero se detuvieron tras la retirada de la subvención y ser rechazadas las alegaciones municipales. Ahora se sufragará con cargo al remanente del ejercicio pasado, pero la llegada de los obreros tendrá que esperar.

«Vamos a tratar de que las obras se retomen, pero no se pueden iniciar hasta septiembre. Un informe de la Dirección General de Medio Ambiente advierte de que en esta época anidan los vencejos y hay que respetar ese periodo», informó este viernes al término de la junta de gobierno local el portavoz municipal, Ángel Orgaz. Incidió en que hay en realidad nos adjudicatarios de los trabajos pendientes, la constructora y la consultora que se ocupa de la asistencia técnica. El Ayuntamiento, resalta, les ha mandados sendas notificaciones para que se reanuden los trabajos. Una es del 4 de julio y la otra del pasado día 19. «Creemos que la constructora seguirá adelante. No tenemos constancia de que no vaya a acometer las obras», vino a decir en su comparecencia el concejal portavoz. De hecho, reveló que la última conversación entre representantes de la mercantil y la concejala de Patrimonio, Raquel Preciados, se había producido hace unas horas, este viernes.

Mientras la segunda fase de la reforma de la muralla se resuelve en cuanto a la ayuda estatal en los tribunales, el Consistorio la sufragará con fondos propios. Ya hay también una previsión en marcha para la que sería la tercera fase.

Convocatoria

«La rehabilitación de la muralla es importante y la junta de gobierno ha aprobado acudir a la convocatoria de ayudas del Ministerio», remarca Orgaz. En el Ejecutivo que preside Rafael Mateos se ha tomado la decisión de concurrir a la nueva línea de subvenciones del Ministerio de Transportes, que se dio a conocer el pasado viernes 21.

La segunda fase, pendiente, la pagará el Ayuntamiento con fondos propios y para la tercera se espera obtener la ayuda del Ministerio

Los interesados podrán presentar sus solicitudes desde el 1 de septiembre y hasta el 15 de octubre. Se trata de la convocatoria del programa 2 por ciento cultural y que dispone de 80 millones de euros., 20 más que en la edición anterior. Con este programa se cofinancian intervenciones de recuperación de inmuebles que estén declarados Bien de Interés Cultural así como aquellos que formen parte del patrimonio Unesco.

Ángel Orgaz confirma que el Ayuntamiento quiere dar continuidad a la rehabilitación del monumento almohade con la puesta en práctica de las recomendaciones y actuaciones que recoge el plan director.

El Ministerio de Transportes había aprobado una ayuda de 844.000 euros para Cáceres en la fase anterior de la reforma, aún pendiente. Su retirada tuvo que ver con los cambios introducidos en el proyecto inicial. Los trabajos se centran en los adarves, en el tramo entre la Torre del Aver y la Torre Redonda. Esta sería visitable con un ascensor.