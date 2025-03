La obra del Múltiples, en Cáceres, obliga a cortar un carril de la avenida Clara Campoamor y a precintar la acera

El edificio Múltiples de Cáceres es un gigante administrativo que desde febrero del año pasado se somete a una reforma para mejorar su eficiencia ... energética. Se está renovando toda la carpintería y la cubierta, con cambios evidentes desde el exterior con los nuevos ventanales a la vista. El adjudicatario es AFC Construcciones y Contratas SL, que presentó una de las 11 ofertas para realizar los trabajos. Su propuesta rondaba los 2,3 millones, con un presupuesto total de casi 2,6. Cuatro camiones y una grúa de gran tonelaje han obligado esta mañana a cortar uno de los carriles de la avenida de Clara Campoamor, una de las vías céntricas de la capital. Al mismo tiempo, desde primera hora ha sido precintada una de las zonas de la acera, la más próxima a las oficinas de Correos.

De esta forma, al estar prohibido el paso por allí, los viandantes están siendo desviados a través de un vallado provisional que se sitúa entre el acceso al párking y la propia calzada. Los coches solo pueden circular por un carril en dirección a Hernán Cortés y Virgen de Guadalupe. Se están produciendo las molestias habituales en estos casos, aunque sin mayores incidencias de momento. Una empresa especializada en andamios e instalación de líneas de vida, escaleras y redes de seguridad está procediendo al desmontaje de uno de los grandes andamios que han ocupado durante los últimos meses la fachada.

La versión de la empresa es que la obra «no está causando tantos problemas» y su ejecución es normal. Su finalización estaba prevista el 31 de diciembre

El final de los trabajos en el flanco este de la parte frontal, justo el que se sitúa entre los buzones y la entrada de Correos, permite que se esté llevando a cabo ese desmontaje y traslado de los materiales. Cinco operarios se veían esta mañana realizando los trabajos.

Ampliar El paso de los peatones se ha habilitado por el carril cortado a los vehículos. J. REY

No es la primera vez que los cacereños y turistas que se mueven por el centro se ven sorprendidos por este tipo de actividad en la zona. La empresa trata de aprovechar que al ser fin de semana no hay tanto movimiento y en principio se generan menos problemas. No ha sido necesaria la presencia de la Policía Local.

Quejas

La obra «no está causando tantos problemas a los viandantes», ha explicado en otras ocasiones Francisco de Asís Rodríguez, responsable de zona de AFC Construcciones y Contratas SL, una mercantil granadina con 16 años de antigüedad. En julio pasado se produjeron algunas quejas por la instalación de los andamios y las restricciones de paso a los viandantes por la presencia de maquinaria pesada, camiones y grúas. «Las quejas son recurrentes cuando se producen cambios, pero más allá de eso la obra se está desarrollando con normalidad y no está generando problemas», avanzó el ejecutivo de la empresa, que aludía a las «lógicas molestias, nada grave», aseguraba.

Se desarrolla en tres fases y la previsión era que estuviese finalizada el 31 de diciembre. Están afectados unos 500 trabajadores de siete consejerías además de Ministerio para la Transición Ecológica y la empresa Correos. Han debido trasladar sus espacios en algunos casos o teletrabajar.

El Múltiples es un edificio de 1974. Al principio su titularidad fue estatal pero en la actualidad la propiedad está repartida entre la Junta de Extremadura, con algo más del 73 por ciento, y Correos. La contratación de la reforma la hizo la Consejería de Educación. Los trabajos se centran en paliar el déficit de aislamiento térmico en el mayor bloque administrativo de la capital cacereña. Cuenta con nueve alturas, sótano y planta baja. En total, 15.500 metros cuadrados. Es uno de los grandes 'gigantes' inmobiliarios de Cáceres.