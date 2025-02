La obra del CIIAE arrancará la próxima semana con los accesos provisionales en Cáceres

La próxima semana comenzarán los trabajos para construir un acceso provisional que permitirá conectar el futuro Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) ... con la trama urbana de la capital cacereña. De esa forma queda desbloqueada esta actuación cuyo inicio de obra acumula un retraso de casi un año. El anuncio lo hizo en la Escuela Politécnica la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, que visitó las instalaciones con el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

«Se ha producido un desbloqueo en la última semana para que pueda ejecutarse el acceso provisional», avanzó Vaquera, que reconoce la buena disposición de la Universidad de Extremadura, la Diputación y el Ayuntamiento «para que este desbloqueo sea efectivo y comience la obra».

Confirmó que «los accesos empiezan la semana que viene», a la vez que se mantienen los plazos y el presupuesto. A la construcción de esa entrada provisional se sumará a finales de junio «si no hay contratiempos» el comienzo de la propia obra del CIIAE. Se invierten de entrada 22,5 millones y el centro estará terminado en 2026. Se trabaja en una extensión de 11,6 hectáreas y la inversión final rondará los 77 millones.

Se cuenta ya con 80 investigadores en la ejecución de las primeras labores en la Escuela Politécnica. Los dos últimos, incorporados esta semana. La cifra aumentará a medida que se vaya avanzando con el proyecto para llegar a 130. En el CIIAE se van a desarrollar nuevos materiales y conceptos de energía verde, producción, almacenamiento, transporte y aplicaciones industriales del hidrógeno, entre otras.

"Completamente estancado"

El alcalde, Rafael Mateos, se muestra muy crítico con la anterior administración del PSOE por su gestión. «Cuando llegamos nos preocupaba la situación en la que se encontraba. Las administraciones han hecho un esfuerzo. El proyecto estaba completamente estancado», asegura. Mateos se fija sobre todo en la colaboración entre administraciones: «Hemos trabajado con los técnicos de Diputación y Junta para garantizar los accesos provisionales. Ya se han dado las licencias y las obras comenzarán en unos días».

El centro funciona de forma provisional en la Politécnica y ya cuenta con 80 profesionales

No obstante, será necesaria una modificación del Plan General Municipal (PGM) para adaptar la parcela. Ello no implicará nuevos retrasos, según el regidor. «Eso permite la licencia del proyecto básico. Cuando hay voluntad los proyectos salen. Nos hubiera gustado encontrarnos esto en otra situación pero en 2024 el proyecto arranca», repite. El alcalde apunta que se puede «anunciar y certificar que el centro va a ser una realidad». También ha habido conversaciones con las constructoras, revela la consejera de Educación. Las menciona expresamente y valora su esfuerzo. No habrá un incremento sobre el precio de adjudicación, pero sí se introducen cambios en algunas partidas.

«El contratiempo ha sido porque no estaban en el proyecto algunas modificaciones y también por el incremento de los materiales que ha supuesto negociar con las constructoras. Quiero agradecerles a Sacyr y Gévora su esfuerzo para adaptar el proyecto al presupuesto que tenemos», detalla Vaquera.

En ese aspecto, incide en que no habrá un aumento en la contratación, aunque «sí hay ajustes en partidas. Es más de diseño y espacios», matiza. Mercedes Vaquera remarca el carácter ibérico del centro: «Se hace de la mano de nuestros vecinos portugueses y les hemos transmitido tranquilidad».